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Kahve bağımlılarına kötü haber: İklim koşulları kahveyi vurdu, fiyatlar artıyor

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Brezilya'da yaşanan şiddetli don olayları ve kuraklık nedeniyle kahve fiyatları son 7 yılın zirvesine çıktı. Arabica kahve fiyatları ise dolar bazında son 1 yılda yüzde 50 arttı.
Kahve bağımlılarına kötü haber: İklim koşulları kahveyi vurdu, fiyatlar artıyor

Brezilya’daki kötü hava koşulları nedeniyle kahve fiyatlarını yükselmeye devam ediyor.

Dünyada en fazla kahve üretiminin gerçekleştiği Brezilya’da yaşanan şiddetli don olaylarıyla birlikte genç kahve ağaçlarını kaybetme ve mahsullerin uzun yıllar zarar göreceği endişesiyle kahve fiyatları 7 yılın zirvesine çıktı.

AĞAÇLAR ZARAR GÖRDÜ, ARZ SIKINTISI 2 YIL DAHA DEVAM EDEBİLİR

Ülkede yaşanan kuraklık ve don olayları nedeniyle Arabica kahve fiyatları küresel borsalarda yıl başından bu yana yüzde 60’ın üstünde artış gösterdi. Temmuz ayında son 7 yılın en yüksek fiyatlarına ulaşan kahve fiyatlarında  2 yıl boyunca arz sıkışıklığı yaşanacağı ifade ediliyor.

Don olaylarından en çok 4 yaş altı genç kahve ağaçlarının etkileneceği belirtiliyor.

Pandemide navlun maliyetleri ve nakliye konteyneri kıtlığının küresel tedarik zincirlerini sarsması da kahve fiyatlarını artıran bir başka etken olarak görülüyor.

KAHVE TÜKETİMİ FİYATLARDAN ETKİLENMEDİ

İşletmeler de fiyatları yükseltme veya ucuz çekirdekten kahve yapma seçeneklerinden birini tercih etmek zorunda kalıyor ancak bu durum talebin azalmasına neden olmadı. Pandemide tüketicilerin kahveye olan talebi artarak devam etti.

Rabobank International’a göre, önceki dönemde 164.8 milyon torba (torba başı 60 kg) olan küresel kahve tüketiminin bu yıl 168.8 milyon torbaya yükselmesi bekleniyor.

ZİNCİR KAHVECİLER BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Dünyanın en büyük kahve üreticilerinden Starbucks ise önümüzdeki üç yılda yüzde 9 büyümeyi hedefliyor. Çin, Endonezya ve Hindistan’da gelişen kafe kültürü sayesinde tüketimin artması bekleniyor.

Starbucks gibi şirketler için kahve çekirdekleri, işçilik ve kiraya kıyasla genel maliyetlerin küçük bir bölümünü temsil ediyor. Ancak dünyanın en büyük kahveci zinciri, fiyat yönünden baskı hissettiğini ifade ediyor.

FARKLI ÜRÜNLERE TEŞVİK EDİYORLAR

Şirket, tüketicileri yiyecek ve soğuk içecek gibi daha pahalı ürünleri satın almaya teşvik etmenin yanı sıra, “Fiyatlandırma, bu rüzgarları dengelemek için kullandığımız birçok araçtan biri olacak” dedi.

Dünyanın en büyük hazır kahve üreticilerinden Nestle de Nescafe fiyatları için yükseltme sinyali verdi.

Avrupa ve ABD gibi daha zengin bölgelerde kahve içenler fiyatlardan daha az etkilenirken, diğer ülkelerdeki fiyat artışları tüketicinin daha duyarlı davranmasına neden oluyor.

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