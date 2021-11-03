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Kahve İçmek Mevsimsel Depresyona İyi Geliyor

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Kahve içmenin faydalarına bir yenisi daha eklendi. İtalya merkezli bir araştırma ile beş ülkede yaşayan 5 bin kişinin kahve içme alışkanlığı incelendi. Araştırma, kahvenin mevsimsel depresyon riskini azalttığını ortaya çıkardı.
Kahve İçmek Mevsimsel Depresyona İyi Geliyor

İtalya'daki Katanya Üniversitesinin yaptığı bir araştırma, kahve içmenin duygu durum bozukluğuna olumlu etkisini ortaya koydu.

Gün ışığından daha az yararlanılan günlerin baz alındığı araştırmaya; İngiltere, İtalya, Finlandiya, Almanya ve Polonya'dan 5 bin kişi katıldı.

Her 4 saatte bir fincan kahve içenlerin, mevsimsel olarak yaşanan keyifsizlik, depresyon, motivasyon kaybı ve sinirlilik gibi ruh hali sorunlarından daha az etkilendiği görüldü.

Kahve içenlerin duygu durumlarının düzeldiği belirlendi

Araştırma, kahvenin beyinde uyarıcı işlevi bulunduğunu, dikkati artırdığını ve hafızayı desteklediğini ortaya koydu.

Araştırmaya katılanların yüzde 20'si kahve içtikten sonra duygu durumlarının düzeldiğini belirtirken, yüzde 29'u daha enerjik, yüzde 21'i de daha uyanık hissettiğini ve daha kolay konsantre olabildiğini söyledi.

Kalp riskini azalttığı da ortaya çıkmıştı

Araştırmayı yapan bilim insanları, kahvedeki mikrobesinlerin kandan beyne geçebildiğini, bunun da beyinde yeni nöronların oluşumuna yardımcı olabileceğini gösteren kanıtlar bulduklarını belirtti.

Daha önce yapılan araştırmalarda da, kahve içmenin kalp krizi riskini azalttığı belirlenmişti.  

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