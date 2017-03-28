 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.182
  • Altın 146,281
  • Dolar 3,6195
  • Euro 3,9306
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAİstanbul'da alarm: Tüm giriş çıkışlar yarım saat sonra kapatılıyor

Kahve, kadınlarda depresyon riskini etkiliyor mu?

»
Kahve, kadınlarda depresyon riskini etkiliyor mu?
Genellikle uyandırma etkisi ile bilinen kahvenin, beyindeki kimyasal süreçleri etkilemesi nedeniyle depresyon üzerinde de etkili olduğu belirtildi

ABD’deki Harvard Üniversitesi’nden bilim insanları kahve içmenin kadınlardaki depresyon riskini önemli ölçüde azalttığını keşfetti.

Genellikle uyandırma etkisi ile bilinen kahvenin, beyindeki kimyasal süreçleri etkilemesi nedeniyle depresyon üzerinde de etkili olduğu belirtildi. ABD'deki 50 bin kadının katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada, bilim insanları kadınların son 10 yılki sağlık durumuyla ilgili verileri inceledi.

İncelemede, bilim insanları çoğu kahve tüketmeyen 2 bin 600 kadının depresyon geçirdiğini tespit etti. Araştırma sonucunda günde iki veya üç kez kahve içilmesinin depresyon riskini yüzde 15 oranında azalttığı sonucuna varıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Göz sağlığı için 10 pratik bilgi28 Mart 2017 Salı 12:59
  • Ağız kanserinin en önemli belirtileri28 Mart 2017 Salı 12:35
  • Kısa sürede 5 kilo vermenin 15 yolu27 Mart 2017 Pazartesi 21:02
  • Bilim İnsanları Karabasanın Ne Olduğunu Açıkladı!27 Mart 2017 Pazartesi 19:30
  • Çocuklarda egzamanın belirtileri neler?27 Mart 2017 Pazartesi 16:31
  • Kilo verirken sağlığınızdan olmayın27 Mart 2017 Pazartesi 15:30
  • Ispanak depresyonu önlüyor27 Mart 2017 Pazartesi 14:21
  • Büyük buluş! Ispanaktan kalp kası yaptılar27 Mart 2017 Pazartesi 14:20
  • Kulak çınlaması nelerin işareti?27 Mart 2017 Pazartesi 14:17
  • Rahat uyumanın püf noktaları27 Mart 2017 Pazartesi 09:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti