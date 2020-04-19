‘Kahve kıtlığı yaşanabilir’

Uluslararası haber ajansı Bloomberg, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle kahve kıtlığının yaşanabileceğini belirtti.

STOKLAR ERİDİ

Önümüzdeki ay hasadın başlaması gerekse de, birçok işçinin enfeksiyon kapma olasılığı ve düşük maaş nedeniyle tarlaları terk ettiği öğrenildi.

Üretim hacimlerinin talebi karşılayamayacağı ve bir önceki yıla ait stokların kullanılması gerekeceği daha önce tahmin edilmişti. Ancak dünya genelinde kahveye yönelik aşırı talep, neredeyse stokları da eritmiş görünüyor.

KAHVE ÇUVALI 130 DOLARA YÜKSELDİ

Piyasanın kahve fiyatlarında artış beklediği ve Arabica vadeli işlemlerinin değeri geçen ay yüzde 16 artarak bir kahve çuvalının fiyatı 130 dolara yükseldiği ifade ediliyor.