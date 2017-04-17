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“Kahve Kültürü” LAÜ’de anlatılacak

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“Kahve Kültürü” LAÜ’de anlatılacak
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Öğrenci Dekanlığı Gastronomi Kulübü tarafından, “Dünyada ve Türkiye’de Kahve Kültürü” konulu konferans düzenlenecek.

LAÜ  Rauf  Raif  Denktaş Eğitim Kompleksi Konferans Salonu’nda, 19 Nisan Çarşamba günü 10:30-12:15 saatleri arasında gerçekleşecek olan konferansta, Nestlé Beslenme, Sağlık ve İyi Yaşam Müdürü & Diyetisyen Ceren Batmaz Sarı ve Nestlé ARGE Mühendisi Beyza Hunutlu “Kahve, Beslenme ve Sağlık” ve “Mutfak Ürünleri Teknolojisi ve Üretim Süreçleri” konularında sunum yapıp, bilgi verecekler.

Etkinliğin öğleden sonraki bölümünde ise Barista Ahmet Orkun Kızılay tarafından kahve ve mutfak ürünleri üzerine uygulamalar yapılacak.

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