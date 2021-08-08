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Kahve Telvesinden Spor Ayakkabi Üretildi

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Kahve Telvesinden Spor Ayakkabi Üretildi
Kahve Telvesinden Spor Ayakkabi Üretildi

Finlandiyalı bir ayakkabı firması, plastik şişelerden ve kullanılmış kahve çekirdeklerinden yapılmış ayakkabılar üretmeye başladı. Geri dönüştürülmüş kahve telvesinden yapılan ayakkabıların endüstride yeni bir devir başlatacağı düşünülüyor.

Finlandiya merkezli bir ayakkabı firması, Nomad adlı ayakkabının kahve atıklarından ve geri dönüştürülmüş plastik şişelerden üretildiğini, ayakkabıyı su geçirmez hale getirmek için geri dönüştürülmüş polyester kullanıldığını söyledi.

Bir ayakkabı için 21 fincan kahve atığı ve altı şişe geri dönüştürülmüş plastik kullanıldı.

Firma kahve atıklarından yapılan spor ayakkabının seri üretimi için finansman arıyor.

Finansman için internet üzerinden bir bağış toplama kampanyası başlattı.

Bir devrimin başlangıcı

Firmanın kurucu ortağı Son Chu, “Geri dönüştürülmüş kahve telvesinden yapılan ayakkabılar bazılarına farklı görünebilir, ancak bunun giysi teknolojisi ve üretiminde bir devrimin sadece başlangıcı olduğuna inanıyoruz” dedi.

Firmalar geri dönüşümü kıyafetlere taşıyor

Bir Fransız markası geri dönüştürülmüş polyesterden yapılmış koşu ayakkabılarını piyasaya sürmüş, geri dönüştürülmüş atletler piyasaya çıkmıştı.

Dünyaca ünlü bir spor firması da, geri kazanılmış deniz plastiğinden yapılmış bir ayakkabı üretmişti.

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