Kahve ve Kitap Günleri yoğun katılım ile devam ediyor

Birbirinden özel etkinliklerin yer aldığı festival kapsamında 9 Eylül Cumartesi günü 3 farklı etkinlik hayat buldu. Etkinliklerden birincisi Girne Amfitiyatro'da sahnelenen '2. Cimnastik Şöleni' idi. Ayrıca Ramadan Cemil meydanı ise Kahve ve Kitap günleri start verdi. Saat 17:00'de başlayan organizasyon dahilinde, birçok kitap ve kahve standı kuruldu. Saat 23:00'e kadar devam eden etkinlik boyunca ziyaretçiler, eşsiz kahvelerini tadarken, yüzlerce kitap ile de buluşma fırsatı buldu. Yine Ramadan Cemil Meydanı'nda saat 20:30'da Rock'n Roll Express sahne alarak, birbirinden güzel rock parçalarla katılımcılara müzik şöleni sundu.

Kahve Kitap Günleri devam ediyor

'Girne Arkın Group Fest 23' kapsamında hayat bulan Kahve ve Kitap Günleri, 10 Eylül Pazar günü de devam edecek. Ziyaretçiler saat 17:00 - 23:00 arasında etkinlik alanını ziyaret ederek, bu eşsiz atmosferin tadına varabilecek. Ayrıca bu akşamki müzik etkinliğinde ise LTB Orkestrası Jazz Grubu sahne alacak. Saat 20:30'da başlayacak konser, ziyaretçilere jazz eşliğinde kahvelerini yudumlayıp, kitap keyfi yaşama fırsatı sunacak.

Cahit Berkay ve Senfonik Anadolu Orkestrası Çarşamba günü

'Girne Arkın Group Fest 23' kapsamında Cahit Berkay ve Senfonik Anadolu Orkestrası 13 Eylül Çarşamba akşamı, saat 21:00'de Girne Amfitiyatro'da sahne alıyor. Efsane grup Moğolların kurucu üyesi ve Cem Karaca gibi efsanelerin sahne yoldaşı olan Cahit Berkay ve Senfonik Anadolu Orkestrası, birbirinden özel şarkıları ile dinleyicileri nostaljik bir tura çıkarmaya hazırlanıyor!