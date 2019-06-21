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Kahvecioğlu yazdı.. Maronit açılımı ne oldu? Merak edenler için...

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Kahvecioğlu yazdı.. Maronit açılımı ne oldu? Merak edenler için...
Kahvecioğlu yazdı.. Maronit açılımı ne oldu? Merak edenler için...

"MARONİT AÇILIMI" NE OLDU DİYE MERAK EDENLER İÇİN...

CUMHURBAŞKANI AKINCI'NIN BUGÜNKÜ BASIN TOPLANTISINI BAŞTAN SONA DİKKATLE İZLEDİM. 
"MARAŞ AÇILIMI" BUGÜN İTİBARI İLE "FİYASKO" İLE NETİCELENDİĞİ İÇİN, "MARONİT AÇILIMINA" BİR BAKALIM...
1) 26 TEMMUZ 2017'DE MARONİTLERİN 1974'TE TERK ETTİKLERE KÖYLERİNE GERİ DÖNEMLERİ İÇİN CUMHURBAŞKANLIĞINDA BİR TOPLANTI YAPILDI.
2) BAŞBAKAN, İLGİLİ BAKANLAR, ASKERİ MAKAMLAR, TC LEFKOŞA BÜYÜKELÇİSİ BU TOPLANTIYA KATILDI.
3) CUMHURBAŞKANLIĞI BU KONUDA İNSİYATİF ÜSTLENDİ.
4) TEKNİK TÜM ALT YAPI HAZIRLANDI. HUKUKİ DÜZENLEMELER YAPILDI, MALİYETLER ÇIKARILDI.
5) HAZIRLIKLAR 4 AYDA TAMAMLANDI. 2018 BÜTÇESİNE PROJENİN PARASI KONDU.
6) "MALİ KRİZ" VAR DİYEREK HÜKÜMET BU PARANIN KULLANILMASINI ÖNLEDİ.
7) ARADAN 1.5 YIL GEÇTİKTEN SONRA, HÜKÜMET "ARTIK BU İŞİ BİZE BIRAKIN" DİYEREK CUMHURBAŞKANLIĞINI DEVREDEN ÇIKARDI.
8) DÖRTLÜ KOALİSYONUN SONUNA KADAR HİÇBİR ADIM ATILMADI.
9) YENİ HÜKÜMET, KARPAŞA KÖYÜNE BAZI MARONİT AİLELERİN YERLEŞTİRİLMESİ İÇİN KARAR ALDI. 
10) YANİ "MARONİT AÇILIMI" BİRKAÇ AİLENİN GERİ DÖNÜŞÜNE İNDİRGENDİ.
11) OYSA İLK ALINAN KARARA GÖRE, GÜRPINAR, ÖZHAN VE KARPAŞA KÖYLERİNE MARONİTLERİN GERİ DÖNÜŞÜNÜ İÇEREN BÜTÜNLÜKLÜ BİR KARARDI.

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