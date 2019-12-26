Kahvedeki Başbakanlar ve Kıbrıs sorunu!

Berlin toplantısı üzerinden epeyce bir zaman geçti.

Ancak tarafların anlaşıldığı kadar meseleyi çözüm yönünde ileriye götürme noktasında pek de niyetleri yok. Hatta BM’nin de yok galiba, zira Bayan Lute halen ortalara çıkmadı.

**

Kıbrıs meselesi üç nesildir devam ediyor. Kıbrıslıların ömrü Kıbrıs müzakere sürecini takip etmek, açıklamaları dinlemek ve yorumlamakla geçti. Artık Kıbrıs’ta her kahve de Kıbrıs meselesini en ince ayrıntısına kadar bilen başbakanlar var.

**

Kıbrıs sorunundaki tıkanıklık ansızın bir gecede ortadan kalkabilir mi?

Yoksa Kıbrıs meselesi çoktan bir hidrokarbon meselesine dönüştü mü?

Kıbrıs sorununun uluslararası bir sorun olduğu kaçınılmaz bir gerçek ve de bu hidrokabron meselesi yüzünden Doğu Akdeniz’de meseleye taraf olan ülke sayısı da artmış durumda.

**

Kıbrıs sorununun hidrokarbon armaları ve askeri yönü öne çıkmış durumda. Zira Kıbrıs’ın hem kuzeyi hem de güneyinde insansız hava aracı/ silahsız insansız hava araçları konuşlanmış durumda.

Geçitkale’ye F16’lar için ise yeni hangarların yapılması gündemde.

İskele’ye ise bir askeri deniz üssü yapılmadı gündemde zira güney Kıbrıs’ta Mari bölgesinde kendi imkânları ile bir deniz askeri üssü yapmayı planlıyor.

Adamızın her yanı adeta barut fıçısı olmak üzere…

**

Önceki gün İnönü Turunçlu kavşağındaki kazadan sonra Ulaştırma Balkanı Tolga Atakan’ın sosyal medyada yoğunlukla istifası istendi. Salı günü yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında Atakan’ın istifasını Başbakan Tatar’a verdiği de öne sürüldü. Tatar’ın istifayı kabul etmediği ve yolların güvenliği için yatırımların artırılması yönünde irade ortaya koyduğu öne sürüldü.

Bir an önce yeni kazalarda yeni kayıpların yaşanmaması için trafikte bir seferberliğe ve yol güvenliği çalışmasına ihtiyaç olduğu bir gerçek.

Türkiye’de özelleşen ve yükselen elektrik fiyatları

2007-2019 yılları arasında, Türkiye Elektrik Toptan Satış fiyatı ile son kullanıcı Konut Satış Fiyatı arasındaki ilişki. 2008 yılına kadar devletin elinde olan dağıtım hizmetleri özelleştirilmeye başlanmış ve 2013 yılında özelleştirmeler tamamlanmıştır. 2019 yılına geldiğimizde, elektrik toptan satış fiyatı 2009 yılının bile altındayken, özelleştirmeler sonucunda, özel işletme olan dağıtım firmalarnın konutlara elektrik satış birim fiyatı 2009 yılının 4 katına çıkmıştır.

İSTİFA TALEBİ VAR

Bakan Atakan’ın muhalefette HP genel Sekreteri iken sosyal medayda yazdıkları yeniden gündeme geldi.

Günün Karikatürü