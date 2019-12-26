Kahvedeki Başbakanlar ve Kıbrıs sorunu! - Erkut YILMABAŞAR yazdı...

Kahvedeki Başbakanlar ve Kıbrıs sorunu!

Berlin toplantısı üzerinden epeyce bir zaman geçti.

Ancak tarafların anlaşıldığı kadar meseleyi çözüm yönünde ileriye götürme noktasında pek de niyetleri yok. Hatta BM’nin de yok galiba, zira Bayan Lute halen ortalara çıkmadı.

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Kıbrıs meselesi üç nesildir devam ediyor. Kıbrıslıların ömrü Kıbrıs müzakere sürecini takip etmek, açıklamaları dinlemek ve yorumlamakla geçti. Artık Kıbrıs’ta her kahve de Kıbrıs meselesini en ince ayrıntısına kadar bilen başbakanlar var.

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