Kahvenin erkekler üzerindeki etkisi korkunç!

Kolesterol, vücudun düzgün çalışması için ihtiyaç duyduğu yağlı bir maddedir. Yüksek kolesterol sağlık için zararlıyken düşük kolesterol de sağlık için zararlıdır.

Sağlığınız için kolesterolün dengede kalması önemlidir. İki tip kolesterol, HDL ve LDL, yüksek yoğunluklu lipoprotein ve düşük yoğunluklu lipoproteindir, ayrıca 'iyi' ve 'kötü' kolesterol olarak da bilinir. İyi kolesterol, HDL, kardiyovasküler sağlığı korumak için gerekli olan kolesterol şeklidir, kötü kolesterol, LDL ise atardamarlarda plak oluşturarak kalp sağlığına zarar verir. Beslenme, kolesterolün ana etkenidir ve bazı gıdalar, kişinin cinsiyetine bağlı olarak diğerlerinden daha büyük bir etkiye sahip olabilir.

ETKİLERİ CİNSİYETE GÖRE DEĞİŞİYOR

Bilim insanları, Open Heart dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, özellikle içici bir erkekse, kahvenin kolesterol seviyeleri üzerinde önemli bir etkisi olabileceğini keşfettiler. Kahve tüketiminin erkeklerin kolesterol düzeyleri üzerinde kadınlardan daha fazla etkisi olduğu gösterilmiştir. Önceki araştırmalar günde sadece iki veya üç fincan kahvenin tüketici için birden fazla kardiyovasküler ve nörolojik fayda sağladığını göstermiştir.