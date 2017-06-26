Birçok insanın olmazsa olmazı olan kahvenin faydaları saymakla bitmiyor. Konsantrasyon kabiliyetini artırmasından, Alzheimer hastalığını önlemeye kadar birçok faydası olan kahvenin, bazı kanser türlerine karşı koruyucu etkisi bile var.

Cemal Süreya’nın dediği gibi, “Kahvaltının mutlulukla bir ilgisi var”…

Peki kahvenin hem mutluluk hem de sağlıkla bir ilgisi olabilir mi? Cevap: Kesinlikle!

– Kahve ile ilgili yapılan araştırmalarda birçok hastalığa karşı önleyici etkisi olduğu söyleniyor. Bunlardan bir tanesi şeker hastalığı. Ayrıca Alzheimer ve Parkinson hastalığına karşı da koruyucu etkisinin olduğunu söyleyen araştırmalar mevcut.

– Bir başka araştırmaya göre, kahvenin çağımızın en büyük sorunlarından biri olan kanser karşısında bile koruyucu etkisi olduğu söyleniyor. Ayrıca bir özelliği de yaşlılarda hafızayı güçlendiren bir etkiye sahip olması.

Fincanda kalan telveyse asla dökmeyin. Fincandaki kahve telvesi yüzünüze sürdüğünüzde cildinizdeki pürüzleri yok etmeye yardımcı olacaktır.

– Migren rahatsızlığı olanlara da şifa olabilen kahve, beyin damarlarında kasılma yaptığından dolayı, migren ataklarının önüne geçebiliyor.

– Uzmanlar tarafından bağışıklık sistemini güçlendirici ve hastalıklardan koruyucu bir etkisi olduğu belirtilen kahve, düzenli ve doğru şekilde tüketilmesi halinde bir şifa içeceği.

– Aşırı tüketimlerde ise zararlı etkileri var. Günde üç fincan ve üzeri tüketimlerde, kalpte ritim problemi olanlarda çarpıntıyı tetiklemek, kontrolsüz tansiyonu olanlarda kan basıncını arttırmak ve kemik erimesine neden olmak gibi etkilere sahip.

– Bu yüzden uzmanlar, günde bir fincan kahvenin yeterli olacağını ve aşırıya kaçmanın sağlığı kötü etkileyeceğini söylüyor. Tam bir antioksidan deposu olan kahve, telvesi ile birlikte pişirilmesiyle antioksidan kapasitesini artırıyor.

– Konsantrasyon kapasitesini artırdığı da bilinen kahve, sabah saatlerinde bir fincan şekersiz olarak tüketilmesi durumunda, konsantrasyon kabiliyetini ve ezber gücünü artırabiliyor. Bir parça çikolata ile tüketilmesi halinde ise, bu özelliği daha da artırdığı kaydediliyor.

– Ayrıca kahvenin ömrü uzattığına dair araştırmalar bile var. Atina Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan bir araştırma; her gün düzenli Türk kahvesi içenlerde uzun yaşama oranının daha yüksek olduğuna dikkat çekiyor.

– Günde bir fincan kahvenin kalp dostu olduğu belirtilirken, içeriğindeki antioksidanın kalp sağlığına iyi geldiği belirtiliyor. Düzenli olarak Türk kahvesi içenlerde, kalp ve lenf damarının iç yüzeyindeki hücreler onarıldığı için, kalbe iyi gelen bir etkisi olduğu söyleniyor.

Kahvenin yanında su içmenin yanı sıra, böbrek taşının önüne geçmek için şu adımlara dikkat etmek gerekir.

– Alman bilim insanları tarafından yapılan bir başka araştırmada ise, düzenli olarak içilen kahvenin, diyabete yakalanma riskini yüzde 23 oranında azalttığı ifade ediliyor.

– Bir başka olumlu etkisi ise, fit olmayı önemseyen ve düzenli spor yapanlar için önem arz ediyor. Yağ yakıcı etkisi olan kahve, spordan yarım saat önce tüketilmesi durumunda yağ yakımını daha da hızlandırıyor.

– Karaciğer yağlanmasına da iyi geldiği söylenen kahve, bu problemin de daha az görünmesine sebep oluyor.

– Son olarak uzmanlar kahvenin günde üç fincandan fazla içilmemesi gerektiği söylüyor. Aksi takdirde birçok faydası olan kahve, zararlı bir içeceğe dönüşebiliyor.