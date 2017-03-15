Kahveyi böyle için, 4 kilo verin

Gün içerisinde rahatlamamıza yardımcı olan Türk kahvesi, şekerli içildiğinde fark ettirmeden kilo aldırıyor. Peki nasıl tüketmelisiniz? Diyetisyen Ayşe Tuğba Şengel'den zayıflatan alternatif...

Türk kahvesinin sağlığa olan faydası saymakla bitmiyor. Severek tükettiğimiz Türk kahvesi bize kilo verme aşamasında yardımcı olabilir mi? Kilo kontrolü açısından nasıl tüketilmesi gerekir?

Diyetisyen Ayşe Tuğba Şengel, şekersiz tüketilen kahvenin hem kalp sağlığına iyi geldiğini hem de dikkati artırarak çalışma süremize katkıda bulunmasının yanında kilo vermemize yardımcı olabilecek bir tarif hazırladı. Şekerli tüketilen Türk kahvesinin yılda size farketmeden 4 kilo aldırabileceğiniz belirten Dyt. Ayşe Tuğba Şengel neden şekerli kahvenin kilo aldırdığını ve alternatif çözümleri anlattı:

TÜRK KAHVESİ NEDEN KİLO ALDIRIYOR?

“Günde 2 adet içilen orta şekerli (2 şekerli) türk kahvesi 1 adet şeker 20 kalori içerdiği için günde 80 kalori almanıza sebep oluyor. Ayda 2400 kalori alırken yılda 28800 kalori almanıza sebep olur. 1 kilo vermek ve 1 kilo almak için ortalama 7000 kalori almanız gerekir. Dolayısıyla yılda hiç fark etmeden 4 kilo almanıza sebep oluyor.

Bu yüzden şekersiz kahve tüketmek sizi yılda 4 kilo almaktan koruyor.

BİR DE BÖYLE DENEYİN!

Diyet yaparken hem tatlı ihtiyacınızı karşılayacak hem de diyete uygun bir kahve tarifi geliştirdik.

Kaçamak Türk kahvesi:

•1 fincan suya 1 kaşık kahve ekleyin ve karıştırın.

•Isıtmaya başlayın ve içine 1 parça bitter ilave edin ve hafifçe karıştırın

•Kaynamadan önce yarım tatlı kaşığı tarçında ilave edilebilir

•Pişince fincanlara alın.