Kaideye isim yazdırmak için son gün 6 Ekim

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Küçük Kaymaklı Eski Köy Mezarlığı’ndaki merhum/merhumeler için üzerinde isimlerinin yer alacağı kaidenin yapım çalışmalarına başladı.

Mezarlıkta gömülü olan merhum/merhumelerin akrabaları, eş, dost ve tanıdıkları ya da kesin bilgi sahibi olanların, kaideye isim yazdırmak için 6 Ekim Cuma günü mesai bitimine kadar 22 85 221 (dahili 1118) numaralı telefondan LTB’ye ulaşması istendi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Küçük Kaymaklı Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Asbaşkanı Ali Zeybekoğlu ile dernek üyeleri bu çerçevede LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya teşekkür ziyaretinde bulundu.

HARMANCI’YA TEŞEKKÜR

Dernek Asbaşkanı Ali Zeybekoğlu ve dernek üyeleri, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın Küçük Kaymaklı Eski Köy Mezarlığı konusuna büyük hassasiyet gösterdiğini belirterek, teşekkür ettiler.

HARMANCI

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise, dernek üyelerinin ziyaretinden büyük mutluluk duyduğunu belirterek, LTB tarafından Küçük Kaymaklı Eski Köy Mezarlığı’na yapılacak kaidenin yaklaşık 3 hafta sonra tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Harmancı, LTB olarak mezarlığın daha iyi duruma gelmesi için çalıştıklarını belirterek, mezar taşları kırılan ve duvarları yıkılan mezarlığın LTB ve Bozalp İnşaat iş birliği ile yenilendiğini de söyledi.