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Kainat Güzeli yarışması bu yıl Ukraynalı güzel olmadan geçebilir

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Kainat Güzeli yarışmasının Ukraynalı temsilcisi Anastasiya Subbota’ya vize verilmedi. Vize sorununun çözülmemesi halinde Ukrayna güzeli, bu yılki yarışmada yer alamayabilir. 14 yıldır yarışmaya katılan Ukrayna, ilk kez böyle bir sorunla karşı karşıya.
Kainat Güzeli yarışması bu yıl Ukraynalı güzel olmadan geçebilir

Kainat Güzeli yarışmasının Ukraynalı temsilcisi Anastasiya Subbota’ya vize verilmedi. Vize sorununun çözülmemesi halinde Ukrayna güzeli, bu yılki yarışmada yer alamayabilir. 14 yıldır yarışmaya katılan Ukrayna, ilk kez böyle bir sorunla karşı karşıya.

Ukraynalı güzel Anastasiya Subbota’nın 27 Kasım’da, Kainat Güzeli yarışmasının finalinin hazırlıkları için ABD’nin Atlanta kentine gitmesi gerekiyordu. Ancak 8 Aralık’taki yarışmada Subbota olmayabilir. Zira ABD’nin Ukrayna Büyükelçiliği, 26 yaşındaki güzele vize vermedi.

Yarışmanın Ukrayna temsilcisi 14 yıldır seçilmesine rağmen, böyle bir durum ilk kez yaşanıyor.

Ukrayna Kainat Güzeli yarışmasının organizasyon komitesi başkanı Anna Filimonova, Büyükelçi William Tylor’a açık mektup yazarak “Subbota vize işlemleri için gerekli tüm belgeleri ve kanıtları sundu. Ancak bir açıklama yapılmadan vize başvurusu reddedildi” ifadelerini kullandı.

Büyükelçiliğin konuyla bizzat ilgilenip vize merkezinin kararının olumlu yönde değişmesini umduklarını belirten Filimonova, aksi takdirde Ukrayna’nın bu yıl Kainat Güzeli yarışmasına katılamayacağını kaydetti.

Filimonova, kararın arkasında vize işlemleriyle ilgilenen personelin çok yoğun olması dışında başka nedenlerden kaynaklı olmamasını umduğunu da ifade etti.

Kainat Güzeli 2019 yarışması 28 Kasım-8 Aralık tarihlerinde Atlanta’da düzenlenecek.

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