  • BIST 89.634
  • Altın 225,628
  • Dolar 5,4653
  • Euro 6,2627
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKABu diyet kalp krizi riskini yüzde 28 azaltıyor

Kainat Güzellik Yarışması üçüncüsü Venezüella Güzeli estetikli çıktı

» »
Kainat Güzellik Yarışması üçüncüsü Venezüella Güzeli estetikli çıktı
Kainat Güzellik Yarışması üçüncüsü Venezüella Güzeli estetikli çıktı

Hastalarının ameliyat öncesi ve sonrası fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan plastik cerrah Froilan Paez'in paylaşımlarından birinin, bu yıl Kainat Güzellik Yarışması'nda (Miss Universe) üçüncü olan Venezüella Güzeli'ne ait olduğunun ortaya çıkması tartışma yarattı.

Paez'in 25 Aralık'taki paylaşımının bu yıl Kainat Güzellik Yarışması'nda üçüncü olan Venezüella Güzeli'ne ait olduğu ortaya çıktı.

 

Paez, Instagram paylaşımında, 2017 Venezüella Güzeli Sthefany Gutierrez'e uyguladığı estetik operasyonları farklı açılardan gösterdi ve "En iyi ışıltıyı elde etmek için kime güveneceğini bilen gerçek bir elmas" notunu düştü.

Paez ise doktoruna teşekkür ederek şöyle yanıt verdi: "En iyisi! Yakında görüşürüz!"

AMELİYAT ÖNCESİ VE SONRASI TARTIŞMA YARATTI

 

Bu durum güzellik yarışmasında estetik tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Miss Venezüella'nın öncesi-sonrası fotoğraflarını sosyal medyada çok konuşuldu. Bazı kullanıcılar Gutierrez'in burun estetiği yaptırmadan önce de güzel olduğunu savunarak, estetik ameliyat olmasının sorun teşkil etmediğini öne sürdü.

 

 

Kullanıcıların bir kısmı ise estetikli güzellerle estetiksiz güzellerin aynı yerde yarışmasının yanlış olduğunu belirtti.

Aralık 2018'de Tayland'da gerçekleşen Miss Universe (Kainat) Güzellik Yarışması'nda Filipinli Catriona Gray birinci olmuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • De Niro'dan Trump'a zehir zemberek sözler Trump tam bir ....07 Ocak 2019 Pazartesi 09:52
  • Enes Kanter: Suikasttan korkuyorum, İngiltere'ye gelmeyeceğim07 Ocak 2019 Pazartesi 09:20
  • Kontrplakın araba ön camından çarptıktan sonra 2 kadının mucizevi kurtuluşu04 Ocak 2019 Cuma 22:13
  • ABD'de Temsilciler Meclisi rekor sayıda kadın üye ile görevde04 Ocak 2019 Cuma 11:48
  • Hacker grubundan tehdit: 11 Eylül hakkındaki gerçekleri tüm dünya öğrenir02 Ocak 2019 Çarşamba 22:00
  • Trump çatışma politikasıyla Küba devrimini yıldıramaz02 Ocak 2019 Çarşamba 17:26
  • ABD'li polisler yanan donut kamyoneti için 'yasta' (video)02 Ocak 2019 Çarşamba 12:10
  • Siyasi görüşe göre partner seçimi artıyor (video haber)02 Ocak 2019 Çarşamba 12:03
  • Brezilya'nın aşırı sağcı yeni lideri Jair Bolsonaro: Sosyalizmden kurtulacağız02 Ocak 2019 Çarşamba 09:57
  • ABD'nin California eyaletinde Pet Shop’lar sadece ‘kurtarılmış’ hayvanları satabilecek31 Aralık 2018 Pazartesi 19:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti