Kainat Güzellik Yarışması üçüncüsü Venezüella Güzeli estetikli çıktı

Hastalarının ameliyat öncesi ve sonrası fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan plastik cerrah Froilan Paez'in paylaşımlarından birinin, bu yıl Kainat Güzellik Yarışması'nda (Miss Universe) üçüncü olan Venezüella Güzeli'ne ait olduğunun ortaya çıkması tartışma yarattı.

Paez'in 25 Aralık'taki paylaşımının bu yıl Kainat Güzellik Yarışması'nda üçüncü olan Venezüella Güzeli'ne ait olduğu ortaya çıktı.

Paez, Instagram paylaşımında, 2017 Venezüella Güzeli Sthefany Gutierrez'e uyguladığı estetik operasyonları farklı açılardan gösterdi ve "En iyi ışıltıyı elde etmek için kime güveneceğini bilen gerçek bir elmas" notunu düştü.

Paez ise doktoruna teşekkür ederek şöyle yanıt verdi: "En iyisi! Yakında görüşürüz!"

AMELİYAT ÖNCESİ VE SONRASI TARTIŞMA YARATTI

Bu durum güzellik yarışmasında estetik tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Miss Venezüella'nın öncesi-sonrası fotoğraflarını sosyal medyada çok konuşuldu. Bazı kullanıcılar Gutierrez'in burun estetiği yaptırmadan önce de güzel olduğunu savunarak, estetik ameliyat olmasının sorun teşkil etmediğini öne sürdü.

Kullanıcıların bir kısmı ise estetikli güzellerle estetiksiz güzellerin aynı yerde yarışmasının yanlış olduğunu belirtti.

Aralık 2018'de Tayland'da gerçekleşen Miss Universe (Kainat) Güzellik Yarışması'nda Filipinli Catriona Gray birinci olmuştu.