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Kainat Güzellik Yarışması'nda tacın sahibi belli oldu

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Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleşen Kainat Güzellik Yarışması'nda Filipinler'in güzeli Catriona Gray birinci oldu.
Kainat Güzellik Yarışması'nda tacın sahibi belli oldu

Kainat Güzellik Yarışması'nda tacın sahibi Filipinler'i temsil eden Catriona Gray oldu. 24 yaşındaki Gray, Güney Afrikalı ve Venezuelalı iki rakibini finalde geride bırakarak tacı kazandı.

Aralarında Türkiye'nin de olduğu 91 ülkeden katılan güzellerin yer aldığı yarışmada komedyen Steve Harvey ve süper manken Ashley Graham sunuculuk yaptı.

fili.jpgTacını 2017 Kainat Güzeli Demi Leigh Nel Peters'tan alan Gray böylelikle ülkesine tacı getiren dördüncü isim olmayı başardı.

Yarışmada en son elemeye kalan Güney Afrika güzeli Tamaryn Green ve Venezuela güzeli Sthefany Gutierrez, son süreçte yarışmaya veda etti.

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