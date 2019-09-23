Kakao maskesi nasıl yapılır? Mucize faydaları ile cildi gençleştiriyor!

Her evin mutfağında bulunan bir malzeme olan kakao ile cildinizin genç bir görünüme kavuşturabilir hatta siyah nokta sorunlarını ortadan kaldırabilirsiniz. Günlük hayatta bir çok farklı şekilde kullandığımız kakaodan maske yaparak cildinizi gerginleştirebilir, şikayetçi olduğunuz siyah noktalardan kurtulabilirsiniz. Peki kakao maskesi ne kadar etkili olabilir ki diyenler için evde kakao maskesi yapmanın yöntemlerini ve mucize etkilerini elmaelma.com okurları için bir araya getirdik!

Kakaonun Ciltte Mucize Yaratan Faydaları

Hepimiz daha sıkı ve daha gergin bir cildin hayalini kuruyoruz ama aslına hayalin ötesinde gerçekleştirmek aslında o kadar da zor değil! Bu noktada kakao cildi sıkılaştırmada ve gerginleştirmede oldukça etikilidir ciltteki gözenekleri sıkılaştırarak daha genç bir görünüm sağlar.

Siyah noktadan başı dertte olanlar için kakao maskesi ile siyah noktalarınızı temizleyebilir ve olanları da yok eder.

Kakao maskesini cildinize uyguladığınızda cildinizdeki kan dolaşımını hızlandırarak cildinizin daha canlı ve sağlıklı görünmesine yardımcı olur.

Yıpranmış ve hasar görmüş cildi besler ve cildi onarmada kakao maskesi oldukça etkilidir.

Cilt bakım rutinlerinin vazgeçilmezi olan ciltteki ölü derilerden kurtulmak için kakao maskesi bu konuda da oldukça etkildir.