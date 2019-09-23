  • BIST 99.708
  • Altın 280,614
  • Dolar 5,7293
  • Euro 6,2981
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Kakao maskesi nasıl yapılır? Mucize faydaları ile cildi gençleştiriyor!

» »
Cildi gençleştirmede oldukça etkili olan ev yapımı kakao maskesinin cilde olan faydaları mucize yaratıyor!
Kakao maskesi nasıl yapılır? Mucize faydaları ile cildi gençleştiriyor!

Her evin mutfağında bulunan bir malzeme olan kakao ile cildinizin genç bir görünüme kavuşturabilir hatta siyah nokta sorunlarını ortadan kaldırabilirsiniz. Günlük hayatta bir çok farklı şekilde kullandığımız kakaodan maske yaparak cildinizi gerginleştirebilir, şikayetçi olduğunuz siyah noktalardan kurtulabilirsiniz. Peki kakao maskesi ne kadar etkili olabilir ki diyenler için evde kakao maskesi yapmanın yöntemlerini ve mucize etkilerini elmaelma.com okurları için bir araya getirdik!

Kakaonun Ciltte Mucize Yaratan Faydaları

Hepimiz daha sıkı ve daha gergin bir cildin hayalini kuruyoruz ama aslına hayalin ötesinde gerçekleştirmek aslında o kadar da zor değil! Bu noktada kakao cildi sıkılaştırmada ve gerginleştirmede oldukça etikilidir ciltteki gözenekleri sıkılaştırarak daha genç bir görünüm sağlar.

Siyah noktadan başı dertte olanlar için kakao maskesi ile siyah noktalarınızı temizleyebilir ve olanları da yok eder.

Kakao maskesini cildinize uyguladığınızda cildinizdeki kan dolaşımını hızlandırarak cildinizin daha canlı ve sağlıklı görünmesine yardımcı olur. 

Yıpranmış ve hasar görmüş cildi besler ve cildi onarmada kakao maskesi oldukça etkilidir. 

Cilt bakım rutinlerinin vazgeçilmezi olan ciltteki ölü derilerden kurtulmak için kakao maskesi bu konuda da oldukça etkildir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü: Alzheimer belirtileri ne?21 Eylül 2019 Cumartesi 17:00
  • Talia Tosun için acil çağrı21 Eylül 2019 Cumartesi 14:20
  • 7 üründe limit üstü kalıntı...21 Eylül 2019 Cumartesi 13:25
  • Alzheimer’dan Korunmanıza Yardımcı Besinler Neler?21 Eylül 2019 Cumartesi 12:38
  • Elektronik sigara Hindistan'da yasaklandı18 Eylül 2019 Çarşamba 16:03
  • Kirazın faydaları neler kabızlığı bitiriyor!15 Eylül 2019 Pazar 20:47
  • Kilo beyni yaşlandırıyor uzmanlar uyarıyor!15 Eylül 2019 Pazar 20:45
  • Şekerli İçecekler Öldürüyor, Zero Aldatmacası15 Eylül 2019 Pazar 19:21
  • 'Alman Tıp Ödülü' Avrupa'da yapay kalp nakli yapan ilk kadın cerrah Dilek Gürsoy'a15 Eylül 2019 Pazar 17:52
  • Safra kesesinden 400 taş çıktı; doktorlar sayarken yoruldu15 Eylül 2019 Pazar 17:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti