Kalabalık artıyor: Trafikte ölmek istemiyoruz pankartı açıldı

"Yol Yoksa Seyrüsefer de Yok" eylemi Lefkoşa’da yapılıyor.
YurttaşlarTrafiklte Ölmek İstemiyoruz pankartının etrafında toplanmaya başladı
Geçen hafta yapılması planlanan eylem bugüne ertelenmişti. Lefkoşa Terminal Alanı'nda düzenlenen eylemde trafikte yol güvenliği ve seyrüsefer vergilerinin alt yapıya harcanması talepleri öne çıkıyor.
Eylemcilerin bir çoğunun Fransa'da düzenlenen eylemlerde kullanılan sarı yeleklerden giymesi dikkat çekti.
Klabalık gittikçe artıyor.
İşte eylem alanından bazı fotoğraflar:
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