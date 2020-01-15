  • BIST 120.939
  • Altın 293,132
  • Dolar 5,8690
  • Euro 6,5491
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Kalabalık artıyor: Trafikte ölmek istemiyoruz pankartı açıldı

» »
Kalabalık artıyor: Trafikte ölmek istemiyoruz pankartı açıldı
Kalabalık artıyor: Trafikte ölmek istemiyoruz pankartı açıldı

"Yol Yoksa Seyrüsefer de Yok" eylemi Lefkoşa’da yapılıyor.

YurttaşlarTrafiklte Ölmek İstemiyoruz pankartının etrafında toplanmaya başladı

Geçen hafta yapılması planlanan eylem bugüne ertelenmişti. Lefkoşa Terminal Alanı'nda düzenlenen eylemde trafikte yol güvenliği ve seyrüsefer vergilerinin alt yapıya harcanması talepleri öne çıkıyor.

Eylemcilerin bir çoğunun Fransa'da düzenlenen eylemlerde kullanılan sarı yeleklerden giymesi dikkat çekti.

Klabalık gittikçe artıyor.

 İşte eylem alanından bazı fotoğraflar:

82148335_10219954027588476_8512868211396444160_o.jpg82634845_10219183757859123_1515857807465775104_n.jpg83019228_1378537612327813_7048682923540611072_o.jpg83160997_2941773145841464_987221052146843648_o.jpg

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa Surları’nın çöken bölümlerindeki çalışmalar devam ediyor15 Ocak 2020 Çarşamba 18:17
  • Tarım Bakanlığı, 262 arıcıya yaklaşık 510 bin TL’lik destek verdi.15 Ocak 2020 Çarşamba 18:08
  • Ataoğlu: “Seçime yönelik çalışmalara başladık, kısa sürede netleştirip kamuoyuyla paylaşacağız”15 Ocak 2020 Çarşamba 18:04
  • Sendikal Platfrom: Asgari Ücret 9997 TL olmalı15 Ocak 2020 Çarşamba 17:53
  • Tatar: “Hükümete gelir gelmez ekonomiye çare bulduk ve istikrarı sağladık”15 Ocak 2020 Çarşamba 17:25
  • El-SEN "Yol Yoksa Seyrüsefer Yok" eylemini selamladı15 Ocak 2020 Çarşamba 16:57
  • T.C. DSİ: Sabotaj yok!15 Ocak 2020 Çarşamba 16:09
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, EMAA Başkent Sanat Merkezi heyetini kabul etti15 Ocak 2020 Çarşamba 15:57
  • Güvercinlik kavşağı bölesindeki konut ve tesislere yarın 4 saat süreyle elektrik verilemeyecek15 Ocak 2020 Çarşamba 15:41
  • KTÖS, Ulaştırma Bakanı Atakan’ı açıklamalarından dolayı eleştirdi15 Ocak 2020 Çarşamba 15:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti