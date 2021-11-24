Kalavaç’ta bir evin yakınına bomba düştü

Kalavaç‘ta bir evin yakınına gökten bomba düştü. Evine 50 metre ilerde düşen bombanın fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Adil Meraklı isimli vatandaş bombanın patlamadığını, can ve mal kaybı olmadığını belirtti.

Kalavaç‘ta bir evin yakınına gökten bomba düştü. Evine 50 metre ilerde düşen bombanın fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Adil Meraklı isimli vatandaş bombanın patlamadığını, can ve mal kaybı olmadığını belirtti.

Kalavaç‘ta bir evin yakınına gökten bomba düştü. Evine 50 metre ilerde düşen bombanın fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Adil Meraklı isimli vatandaş bombanın patlamadığını, can ve mal kaybı olmadığını belirtti.

Can ve mal kaybı yok

Meraklı’nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Eşim ve sevdiklerimle birlikte mutlu, huzurlu ve barış içinde yaşamak en büyük gailemiz..

Evime 50 metre mesafeye nerdeyse havlıya “BOMBA YANLIŞLIKLA DÜŞTÜ”

Can ve mal kaybı şuan için yok ..Bundan sonraki günler için de garantisi yok.. #Kalavaç