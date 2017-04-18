Kalavaç’ta buram buram Kıbrıs kültürü...

Değirmenlik Belediyesi’ne bağlı Kalavaç köyünde, “6. Gıbrıslı Kültür ve Sanat Festivali” 16 Nisan Pazar günü yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Değirmenlik Belediyesi’nin katkılarıyla ve Kalavaç Muhtarı Ömer Meraklı’nın özverili çalışması ile yapılan festivale, başta Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Sibel Siber, Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş olmak üzere birçok siyasi katıldı.

Sunuculuğunu bir kez daha Hüseyin Kıral’ın yaptığı etkinlikte; Değirmenlik Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Değirmenlik Belediyesi Gündüz Bakım Merkezi 5. Mevsim Yaşam Korosu konseri, Dila Değer Soygazi ve çocuklardan zumba gösterisi, Fevzi Köroğlu’ndan kaval dinletisi, Sabriye Atikoğlu ve ekibinden zumba gösterisi, Değirmenlik Sanat Derneği Halk Dansları ekibinden folklör gösterisi, Beyaz Kelebekler’den müzik dinletisi gibi gösteriler yer alacak. Grup Empati’nin eğlenceli konseriyle devam edecek olan Kalavaç Köyü 6. Gıbrıslı Kültür ve Sanat Etkinliği’ğe geniş bir katılım beklenmektedir.

KIBRIS KÜLTÜRÜ TANITILDI

Köyün meydanlarında yer alan ve Kıbrıs Türk kültürünü içeren yiyecek, içecek ürünleri ile el sanatlarının sergilendiği ve satıldığı etkinliğe ülkenin dört bir yanından yüzlerce insan katıldı. Değirmenlik Belediyesi Sağlık Şubesi Sorumlusu, Veteriner Hekim Şifa Berkan ve ekibi, bu etkinlikte de yiyecek stantlarını gezerek, sağlık karnesi kontrolü yaptı. Etkinliğe yerli vatandaşların yanı sıra, yabancılarda oldukça yoğun ilgi gösterdi. Müzik dinletileri, halk oyunları gösterileri düzenlendiği festivalde, Kalavaç köyüne özgü sesta, sini, sele, sepet, dokuma ve çeşitli el sanatları üretimi ve satışı için standlar kuruldu. Etkinlik çerçevesinde, otantik binaların kapıları da konuklara açıldı.

IŞISAL

Değirmenlik Belediyesi Başkanı Osman Işısal, tarihi dokusu ve buram buram Kıbrıs Kültürü kokan yapısıyla öne çıkan Kalavaç köyünün önemine vurgu yaptı. Festival için bütün köy halkının elinden gelen gayreti gösterdiğine işaret eden Işısal, Kıbrıs Türklerinin kültürünü yansıtan unsurların festivalde yer almasının önemine değindi.

MERAKLI

Festivalin açılış konuşmasını yapan köy muhtarı Ömer Meraklı, Uluslararası Dünya Sanat Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen festivalin, Kıbrıs Türk kültürü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla organize edildiğini kaydetti.

Amaçlarının Kıbrıslı Türklerin, gelenek, görenek, örf ve adetleriyle dünyada yer aldığını göstermek olduğunu ifade eden Meraklı, tüm dünyaya Kıbrıslı Türklerin barış yolunda ilerlediğini göstermek istediklerini vurguladı.

AKINCI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kalavaç’ta düzenlenen 6’ncı Gıbrızlı Kültür ve Sanat Etkinliği’nde Kıbrıs müzakerelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, yeniden başlayan müzakereler ve bundan sonrası için planlanan 4 görüşmenin hayati önem taşıdığını vurguldı.

Akıncı, bundan sonraki süreçte BM’den daha aktif ve yardımcı rolde olmasını da istedi.

POLİS VE BELEDİYE ZABITALARI GÖREV BAŞINDA

Pazar günü gerçekleşen etkinlikte, kalabalıktan dolayı herhangi bir sıkışıklık oluşmaması ve güvenlikle huzurun sağlanması için Değirmenlik Belediyesi’nden görevli zabıtalar, polis ile birlikte iş başında idi.