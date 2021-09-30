  • BIST 1.393,600
  • Altın 493,97
  • Dolar 8,8700
  • Euro 10,2700
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAAvrupa’da coronadan çıkış takvimi: 2022 ilkbaharı

Kalbi korumak için fiziksel aktivite önemli

» »
LAÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Caner Açıkada “Dünya Kalp Günü”nde fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekti
Kalbi korumak için fiziksel aktivite önemli

LAÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Caner Açıkada “Dünya Kalp Günü”nde fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekti

Kalbi korumak için fiziksel aktivite önemli

 Lefke Avrupa Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Caner Açıkada “Dünya Kalp Günü” nedeniyle açıklamalarda bulunarak, kalbi korumak için yapılması gereken fiziksel aktiviteler hakkında bilgiler paylaştı.

Açıkada, kalbi sağlıklı ve güçlü kılmanın en önemli yollarından birinin fiziksel aktivite yapmak olduğunu, fiziksel aktiviteyi her yaştan insanın yapması gerektiğini ve başta kalp ve dolaşım sistemini geliştirmesinin önerildiğini dile getirdi. Açıkada sözlerine şöyle devam etti; Bunun için her yaştan insana kalp ve dolaşım sistemlerini sağlıklı tutmaları önerilir. Kalbi ve dolaşım sistemlerini geliştirmek için yürüme, jogging, yüzme, bisiklet gibi 15-20 dakikadan az olmayan hafif ve orta şiddetlerde çalışma önerilmektedir. Bu egzersizler kalp kasını kuvvetlendirmekte ve kanın insan vücudunda daha kolay dolaşmasını sağlamaktadır. Egzersizler kalp kasını güçlendirdiği gibi; damarların da kılcal damarlaşmasını ve kanın vücudun en ücra köşelere kadar yollanarak oraların beslenmesini sağlamaktadır. Bu nedenle egzersizlerin yavaş ve orta tempo ve uzun süreli yapılması önerilmektedir. Bu şekilde kalp kası kuvvetlendiği gibi damarlar da hareketlenmekte ve kuvvetlenmektedir. İlk yapılacak iş; bir doktora, tercihen bir spor hekimine görünerek, hareket etmekte ve yaşımıza bağlı olarak hareket etme ve nabzımızı daha yüksek kalp atım hızlarına çıkarmanın sağlık açısından bir sakıncası olup olmadığını kontrol ettirmemiz olacaktır.

Egzersiz konusunda yürüme, koşma, bisiklet, yüzme, fitnes, aerobik, tenis, futbol, basketbol ve daha birçok değişik hareket olabileceğini söyleyen Açıkada son olarak, “İnsan, ‘kalbi ve damarları kadar yaşlıymış’. Bu nedenle, genç yaşta hareketsizlik yüzünden yaşlanmamalıyız ve kalbimize yarayan uygun egzersizlerle kalp kaslarımızı güçlendirmeliyiz” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LAÜ Akademisyeni Direktör, okulların açılmasıyla birlikte velilere tavsiyeler verdi19 Eylül 2021 Pazar 16:10
  • LAÜ Öğretim Üyesi Yenal, normal ve sezaryen doğum hakkında bilgilendirmelerde bulundu...16 Eylül 2021 Perşembe 15:42
  • LAÜ Mezunu İner, “Küresel Öğretmen” ödülüne layık görüldü...14 Eylül 2021 Salı 16:45
  • Pandemi sürecinde en önemli ilk yardım uygulaması bulaşmayı önlemek12 Eylül 2021 Pazar 12:01
  • LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi, 1. Uluslararası Medya ve Kültürel Çalışmalar Konferansı’nda temsil edildi...09 Eylül 2021 Perşembe 16:36
  • LAÜ Tarım Fakültesi Dekanı Aşkın, hibrit tohum konusunda açıklamalarda bulundu07 Eylül 2021 Salı 17:46
  • LAÜ Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zihniye Okray Post Covid-19 Döneminde Uyum sürecini değerlendirdi...05 Eylül 2021 Pazar 17:14
  • Hobi edinmek ruh sağlığına iyi geliyor03 Eylül 2021 Cuma 09:37
  • LAÜ, 5 yıldır üst üste K.K.T.C’de en fazla öğrenci alan 2. Üniversite31 Ağustos 2021 Salı 17:41
  • LAÜ’den Anlamlı Proje26 Ağustos 2021 Perşembe 16:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti