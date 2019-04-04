Sık sık kilo alıp vermenin kalp sağlığını olumsuz etkilediğini söyleyen Acıbadem Altunizade Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan, “Amerikan Kalp Birliği’nde yayınlanan ve 160.000’e yakın kadının 11 yıllık ağırlık öyküsü alınarak yapılan bir çalışmaya göre, zayıflama programı sonrası verdikleri kiloları birkaç ay içinde geri alan kişilerde, kilosunu koruyan kişilere göre ani kardiyak ölüm riskinin 3,5 kat arttığı gözlenmiş. Yine aynı çalışmanın başlangıcında, normal ağırlıkta olup kilo alıp verme döngüsüne giren kişilerde koroner kalp hastalıkları riskinin yüzde 66 oranında arttığı tespit edilmiş” dedi.

Hareketsizlik, obezite, sigara ve alkol tüketimi kalp damar hastalıklarına yakalanma riskini artıran önemli etkenler. Çağımızın önemli bir problemi olan hatalı beslenme alışkanlıkları da bu hastalıkları tetikleyen en önemli sorumlulardan biri.