 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 102.908
  • Altın 146,793
  • Dolar 3,5607
  • Euro 4,2018
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAIKBY referandum sonuçları resmi olarak açıklandı

Kalbin ilacı günde yarım saat egzersiz

»
Kalbin ilacı günde yarım saat egzersiz
Kardiyolog Prof. Güler'e göre, haftanın en az dört günü, günlük yarım saatlik süreyle egzersiz yaparak kalp hastalıklarının önüne geçmek mümkün.

Günümüzde gerçekleşen ölümlerin yüzde 40'ının kalp rahatsızlığından kaynaklandığını belirten Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Kardiyoloji Bölümünden Prof. Dr. Niyazi Güler, kalp hastalıklarının gelişiminde beslenme ve egzersizin önemine vurgu yaptı.

Dr. Güler, “Haftanın en az dört günü, günlük yarım saatlik süreyle egzersiz yaparsak kalp rahatsızlığının önüne geçebiliriz. Spor ve egzersiz yapınca mutluluk hormonları devreye giriyor. Vücudu hem zihnen hem bedenen rahatlatıyor. Bu hormanların harekete geçmesi de insanı stresten uzaklaştırıyor ve kalbi rahatlatıyor" dedi.

İnsanların sinema, televizyon, telefon, internet, sosyal medya gibi sosyal aktivitelere ayırdıkları zamanın daha azını egzersize ve spora ayırdıklarında daha sağlıklı bir kalbe kavuşacaklarına vurgu yapan Güler, şunları söyledi:

“EGZERSİZ YAPINCA MUTLULUK HORMONLARI DEVREYE GİRİYOR”

"Kalp hastalığına yakalanmamak için bol bol sebze tüketilmeli, en önemlisi spor ve egzersiz yapılmalı. Haftanın en az dört günü, günlük yarım saatlik süreyle egzersiz yaparsak kalp rahatsızlığının önüne geçebiliriz. Spor ve egzersiz yapınca mutluluk hormonları devreye giriyor. Vücudu hem zihnen hem bedenen rahatlatıyor. Bu hormonların harekete geçmesi de insanı stresten uzaklaştırıyor ve kalbi rahatlatıyor"

TUZ VE ŞEKERDEN UZAK DURUN

Kalple ilgili problemlerde erken teşhisin önemine dikkat çeken Kardiyolog, "Kalp hastalığı ortaya çıktıktan sonra yapılan tedavi erken teşhis kadar etkili olmayabiliyor. Önemli olan kalp hastalığının daha erken teşhis edilmesi. Kalp hastalığına yakalanmamak için tuz ve şekerden uzak durmalıyız. Yağlı yiyecekleri tüketmekten kaçınarak kolestrolümüzün yükselmesini engelleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

BEL ÇEVRİSE KALINLIĞI ÖNEMLİ

Güler, erkeklerde göbek çevresinin 92, kadınlarda ise 88 cm'nin altında olması gerektiğine vurgu yaptı.

Uzman, efor testinin erken tanı için çok önemli olduğunu da hatırlattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Pazının 7 muhteşem faydası!26 Eylül 2017 Salı 11:02
  • İşte kilonuza göre içmeniz gereken su miktarı...26 Eylül 2017 Salı 11:01
  • Uykusuzluk öldürüyor: "Reçete ile insanlara uyku yazılmalı"26 Eylül 2017 Salı 08:54
  • Mevsim geçişlerinde çocuğunuzun sağlığı için 8 önlem25 Eylül 2017 Pazartesi 10:59
  • Yalnızlık sağlığa zararlı25 Eylül 2017 Pazartesi 09:58
  • 45 Ünite kan toplandı25 Eylül 2017 Pazartesi 09:52
  • Alzheimer’ı 20 sene önceden bilmek mümkün24 Eylül 2017 Pazar 16:22
  • AKP'li vekil: Diş macunu insanları koyun gibi yapıyor24 Eylül 2017 Pazar 16:09
  • 'Süper sıtma' Güney Doğu Asya'da hızla yayılıyor24 Eylül 2017 Pazar 15:52
  • Girne'nin ilk diş hastanesi 5 Ekim’de hasta kabulüne başlıyor19 Eylül 2017 Salı 16:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti