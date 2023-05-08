" Kalbiniz dayanmayacak" demişti... Oğuzhan Uğur, "Deprem Özel" videosu paylaştı... Acılı babanın sözleri yürek dağladı

Babala Tv'nin kurucusu Oğuzhan Uğur, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bunu paylaşmak zorundasınız. Kalbiniz dayanmayacak… İzlemek zorundasınız. Aklınız almayacak, dinlemek zorundasınız" diyerek duyurmuştu. Uğur, "Deprem Özel" videosunu fragmanını yayınladı.

"SON UMUDUMUZU DA KAYBETTİLER"

Fragmana bir babanın sözleri damga vurdu. Kızını depremde kaybeden baba, "Çocuğum o günden beri kayıp. Ex olmuş bir vaziyette ceset torbasına koyuyorlar. Annesinin 14 yaşındayken kestirdiği saçını verdik savcıya. Delil torbasına koydular. Çocuğumu kaybeden kişiler son umudumuz olan delilimizi de kaybettiler. Uzun yıllardır çocuğumuz olmadı. Biz çocuğumuzu devletimizden evlatlık aldık. Biz onun anne ve babasıyız. Sadece biyolojik anne ve babası değiliz. Dolayısıyla DNA bizim için çok önemliydi. Tek bulabileceğimiz DNA örneği saçıydı. Ama onu da devletimiz kaybetti" ifadelerini kullandı.