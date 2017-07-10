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Kalça kırığına hastaneden "bugün git yarın gel" cevabı!

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Kalça kırığına hastaneden "bugün git yarın gel" cevabı!
Sağlıktaki sorunlar bitmek bilmezken, Mağusa hastanesinde yaşanan anomaliler de sürüp gidiyor.

Taner ULUTAŞ/Detay Gazetesi

Kalçasını düşüp kıran bir vatandaşa hafta sonu olduğu için ameliyat yapılamayacağını, Pazartesi gününe kadar beklemesi gerektiği söylendi.

Volkan Vaiz, yapmış olduğu açıklamada, “bugün (Dün)  öğlen, nenem duştu ve kalçasını kırdı. Mağusa’da Hastaneye kaldırdılar. Ama maalesef hafta sonları doktorlar ameliyat yapmıyorlarmış. Nöbetçi doktor baktı. Pazartesi günü diğer doktorlar bakar gerekli testleri uygularlar. Ona göre ameliyat günü belirlenir dedi. Kalça kırığı için ninem Pazartesi gününe kadar bekleyecek. Kalça kemiği de bildiğim kadarı ile önemli bir kırık. Bu mu yani bu memleket sorarım şimdi” dedi.

Volkan Vaiz açıklamasına devamla, “Millet mecliste keyif çatlatır. Meclise bile gitmezler ama maaş alırlar. O maaşlarla hafta sonları için doktor alabilirler ama almazlar. Ben buna yuh derim başka bir şey demem” ifadesinde bulundu.

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