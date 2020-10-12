Kalça operasyonu olduğu anları sansürsüz paylaşan fenomen gelin adayı Na
İlk olarak adını evlilik programı Evleneceksen Gel programı ile duyuran Azerbaycanlı Naz Mila, sosyal medya üzerinden yaptığı cesur paylaşımlarının ardından YouTube'dan yayınladığı video ile adından söz ettirdi.
Katıldığı evlilik programıyla adını duyuran, ardından sosyal medya üzerinden yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çeken fenomen gelin adayı Naz Mila, YouTube'da kalça operasyonu olduğu anları sansürsüz paylaştı.
12 Ekim 2020 Pazartesi 22:15
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