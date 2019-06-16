Evlilik, 3 çocuk derken eski fit vücudunu kaybeden Tina Brown, üçüncü çocuğunun ardından vücuduyla ilgili özgüven problemleri yaşadı. Vücuduyla barışan, kendini olduğu gibi kabul eden Tina, bunu kutlamak için kalçasının büstünü yaptırdı.

Evlilik, 3 çocuk derken eski fit vücudunu kaybeden Tina Brown, üçüncü çocuğunun ardından vücuduyla ilgili özgüven problemleri yaşadı. Vücuduyla barışan, kendini olduğu gibi kabul eden Tina, bunu kutlamak için kalçasının büstünü yaptırdı.