Kalçayla zeka orantılı çıktı

ORANTISIZ KALÇA DAHA DAYANIKLI!

Kalçaları orantısız büyüklüğe sahip olan kadınların kronik hastalıklar ve diğer sorunlara karşı daha dayanıklı olduğunu ortaya koyan bilim insanları geniş kalçalarından memnun olmayan kadınların farklı bir bakış açısına sahip olmasını sağladı.

KALÇALARIN BÜYÜME NEDENİ OMEGA 3!

Araştırmanın başında olan Konstantinos Manolopoulos, Omega 3'ün kadınların kalçalarında büyüme etkisi yaptığını ileri sürdü. Omega 3'ü daha fazla taşıdığı anlaşılan büyük kalçalı kadınların, daha zeki, daha sağlıklı oldukları belirlendi. Bu deneyler 16 bin kadın üzerinde yapıldı.