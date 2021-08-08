Kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti

Karşıyaka'da Güzelyalı Halk Plajında, Bugün saat 10:30 sıralarında, sahilden yaklaşık 100 metre deniz içerisinde yuüzmekte olan, Çamlıbel'de sakin 57 yaşındaki Erol Dereseven boğulma tehlikesi geçirmiştir.

Dereseven plajda bulunan iki şahıs tarafından kurtarılmış ve akabinde ambulans ile kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polisin olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.