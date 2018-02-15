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Kaldırım bahanesi ile palmiye ağaçları kesildi

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Kaldırım bahanesi ile palmiye ağaçları kesildi
KKTC genelinde, yakarak ve keserek yok ettiğimiz ormanlık alanların yok edilmesine dur denilmesine yönelik herhangi bir girişimin olmadığı gözlemleniyor.

Taner ULUTAŞ

Çam ağaçlarını izinsiz olarakkeserek korkusuz bir şekilde bir yerden bir başka yere taşıyanlara herhangi bir cezai müeyyide uygulanmazken, asırlık ağaçların kesilmesine bazı belediyelerin de dâhil olduğu öne sürülüyor. 

CİTTASLOW BAŞKENTİ OLAN BELEDİYEYE YAKIŞMADI

Her Daim Dostlar üyesi Yusuf Yüksel Şentuğ, sosyal medyadaki paylaşımında ağaçlara kıymayın efendiler. Güzelim palmiye ağaçlarını kaldırım genişletme bahanesi ile kesmek. Olmadı.Bu çağdaş belediyecilik anlayışına sığmaz. Gerekçe ne olursa olsun ağaçlar kesilmemeli illede orada olmaması gerekiyorsa başka yere nakledilmeli. Bu büyüklükteki bir ağacın yetişmesi yılları alır.

Önce nasıl yaşatırız diye düşünmeliyiz. Aldığımız bilgiye göre Yeniboğaziçi Belediyesi kaldırım genişletmek amacı ile güzelim palmiye ağaçlarını yok etmiş. Olmadı. Hele ülkemizin Cittaslow başkenti için bu hiç olmadı ifadesinde bulunarak tepkisini dile getirdi.

KESİLEN AĞAÇLAR AĞAÇ KURDUNA TESLİM EDİLİP KURUTULUYOR

Sosyal medyadaki paylaşıma Yılmaz Parlan yaptığı yorumda ise bir şey daha var. Macun sürmedikleri için ağaçların bazıları yaşama tutunamayıp ağaç kurduna teslim olup kuruyorlar.Bunu da kasten yapıyorlar.Nitekim yol boyunca daha önce derin budama adında katlettikleri asırlık Efgaliptolar kurudu.Ö ğrenciler yaz ayında gölge de yürürken artık tepelerinde güneşle yürüyecekler ve koskoca Üniversite çıkıp da ne yapıyorsunuz diye sormuyor. Yazıklar olsun dedi.

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