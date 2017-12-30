Kaldırımlar kimlere aittir?

KKTC’de yolların artan araba sayısına cevap verememesinin yanısıra özellikle şehir içlerinde yeterli oranda park yerinin olmaması vatandaşın park sorunu çekmesine neden oluyor.

Taner ULUTAŞ

Trafik akışının yoğun olduğu bölgelerde park çok büyük bir dert olurken vatandaşlar arabalarını boş buldukları yerlere park etmek durumunda kalıyor.

Özellikle Lefkoşa ve Girne’de çekilen park sıkıntısı vatandaşı sıkıntıya sokarken, yayaların salimen yürümesi için yapılan kaldırımlar da arabaların park yeri olmasına neden oluyor.

Kaldırımlara yapılan parklar vatandaşın kaldırım yerine yol kenarından yürümesine neden olurken böylesi durumlarda kazalara da davetiye çıkartılmakta. Bunun yanısıra engelli vatandaşların rahatça kaldırımlarda yürümesinin önüne de geçilirken, kaldırımdan yürüyemeyen birçok vatandaşın bu nedenle arabaların çarpmasına da maruz kaldığı belirtiliyor.

Kaldırımı işgal eden arabanın fotoğrafını çeken vatandaş, yapmış olduğu açıklamada, park yerleri bitti şimdi kaldırımlarda arabaların park yeri oldu. Bu ne utanmazlıktır ki, kimse bu utanmazlığın önüne geçemiyor dedi.

Ayni vatandaş açıklamasına devamla, polis ve belediye ekipleri yalnız terminal ve anacaddeler üzerindeki çemberlerde av bekleyeceklerine şehir aralarına da girsinler. Çift park ve köşe üzerine park edilen arabaların yanısıra kaldırımlara park edilen arabalara da ceza kesinler. Gerekirse çekici ile çeksinler ifadesinde bulundu.