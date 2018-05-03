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Kaldırımlar yayaların mı? Yoksa araçların mı?

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KKTC’nin büyük şehirlerinde yaşanan trafik keşmekeşliği, vatandaşı çileden çıkartıyor.
Kaldırımlar yayaların mı? Yoksa araçların mı?

Taner ULUTAŞ

Yayaların rahat yürümesi için yapılan kaldırımlara konan araçların yanısıra, köşe üzerine ve yol içerisine yapılan parklar kazalara davetiye çıkartıyor. Kaldırımlara park edilen araçlar, yayaların geçişine engel olduğu için trafik kazalarına da davetiye çıkartıyor. Kaldırıma park edilen araçların, park edildikten sonra geri geri anayola çıkma sırasında yarattıkları tehlike ayrıca sürücülerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

Denetim eksikliği nedeniyle yasaların ön gördüğü uzaklık hesaba katılmadan,köşe üzerine yasalara aykırı bir şekilde park edilen araçlar, sürücülerin görüş açısını kapatarak kazalara neden olurken, bu durumun görmezden gelinmesi vatandaşın tepkisinin giderek büyümesine neden oluyor.

Lefkoşa’da özellikle terminal bölgesinde yaşanan bu durumun, Girne ve Gönyeli’de de yaşandığı öne sürülüyor. Sosyal medyada bu duruma yönelik tepkiler giderek artarken, trafik ekiplerinin bu duruma müdahale etmesi isteniyor.

Kemal Altınkaya, geçtiğimiz gün sosyal medyadaki bir paylaşımında yaptığı açıklamada, "Gönyeli'desıradan bir gün. Şahıslar yada işletmelerle bir sorunum yok, fakat aynı hatayı ve düşüncesizliği babam yapsa yine paylaşırım.  Kaldı ki sürücüler kadar denetim yapmayan Gönyeli belediyesi de suçludur. Dostlar bizi alışverişte görsün, mantığıyla icraat olmaz efendim" diyerek kaldırım ve yollara gelişi güzel park edilen araçların yarattığı trafik rezaletine tepki gösterirken görevlileri de görevlerini yapmaya davet etti..

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