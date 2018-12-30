Kaldırımlardan sonra bisiklet yollarına park !..

KKTC’nin hemen hemen her şehrinde yaşanan vurdumduymazlık ve nemelazımcılık, denetim olmadığı için devam ediyor.

KKTC’nin hemen hemen her şehrinde yaşanan vurdumduymazlık ve nemelazımcılık, denetim olmadığı için devam ediyor.

Araçların kaldırımları işgal etmesinden sonra bukez yeni yapılan bisiklet yollarının üzerine park edilen araçlar tepki topluyor.

Sosyal Medyada, bisiklet yolu üzerine park eden araçların sahiplerinin, yine bildiklerini okumaya devam ettikleri gözlemlendi.

Sosyal Medyada bazı vatandaşlar, kaldırımlar ve bisiklet yolu üzerine yapılan park sonrasında yaptıkları açıklamada, Orman Dairesi önündeki bisiklet yoluna, park yapılması sonrasında, kendimi bisiklet süren bayanın yerine koydum. Doğrusu ne yapacak diye merak ettim.Bayan bisikleti havaya kaldırıp geçmek zorunda kaldı. Ne kadar duyarsız insanlar var. Ne bisiklet yoluna saygı, ne nizami park, ne kural dedi.

Bisiklet yolu üzerine park edilen araçlara tepki gösteren Ufuk Fırat Polat Islamoğlu ise yaptığı açıklamada, işte yasayı koymak hiç önemli değildir. Önemli olan yapılanyasaların uygulanabilirliğidir. Polis nerede tam olarak o bölgenin 100mt.Gerisinde. Eee ceza var mı? Hayır, 65’de gitmesi gereken yerde 71ile geçerken,yolda ağacın arkasına saklan ki sürücüyü yakalayasın. Haaa bunu yazınca da polislere tepki olur diyoruz. Ne yazık ki tepki bastaki müdürlere, yönetenlere ve ayrıca oradan geçerkengörmüş olsa da tepki koymayan polisleredir. Fakat hâklisiniz polis kime bağlı aha oracıktaki, askeri kantindeki komutanlara, nasıl yazsın adamlar ifadesinde bulundu.