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Kaldırımların üzerine dikilen MOBESE direklerine sosyal medyadan tepki

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Kaldırımların üzerine dikilen MOBESE direklerine sosyal medyadan tepki
Kaldırımların üzerine dikilen MOBESE direklerine sosyal medyadan tepki

Kaldırımların üzerine dikilen MOBESE direklerine sosyal medyadan tepki yağıyor.

Yaya Yolu (Yaya Kaldırımı): Karayolunun, taşıt yolu kenarı ile gerçek veya tüzel kişilere ait mülkleri arasında kalan ve yalnız yayaların kullanımına ayrılmış olan kısmına “yaya yolu (yaya kaldırımı)” denir.

Yaya yolunda yaya kaldırımına araç park etmek, bisiklet sürmek, motosikletle girmek yasaktır. Yaya kaldırımı sadece yayaların yürümesi için yapılmıştır.

Yaya yolları üzerine kurulan MOBESE direkleri yayaların yoldan yürümeye mecbur bırakıyor.

Oluşan tepkiler sonucunda Bayınsırlık ve Ulaştımra Bakanlığı'nın nasıl bir tedbir alacağı merak ediliyor. 

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