“Kaleburnu Köy Festivali”nin ilki düzenlendi

Kıbrıs’a özgü bir çok el sanatının satışa sunulduğu çeşitli müzik ve dans gösterilerinin yer aldığı etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı.

Halk Dansları gösterisi ile başlayan etkinlikte ilk konuşmayı Medi Foundation Vakıfı Başkanı İsmet Medi yaptı.

Medi, festival ile farkındalık yaratmayı amaçladıklaırnı ifade etti.

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun da bölge halkının kültürünün yaşatılarak gelecek nesillere aktarılması gerektiğini kaydetti.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra da kültürel değerlere sahip çıkarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine değinerek düzenlenen böylesi festivallerin ülke kültürüne katkı sağladığını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da Alzheimer hastalığı konusunda farkındalık yaratmanın önemine değindi.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da Kaleburnu köyünün kültürünü hiç kaybetmediğine işaret ederek tarihi zenginliklerini ve Kral Tepesinde çıkan bütün materyallerin bu bölgede açılacak olan müzede sergilenmesi gerektiğini vurguladı.



Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de fesitale katıldı.Kaleburnu köyünün üretken bir köy olduğunu beliren Töre, Kaleburnu köyünün mesafe olarak uzak olmasına rağmen gönüllere yakın olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da devletin kolay kurulmadığını ifade ederek, KKTC’nin kuruluş mücadelesinde Kaleburnu köy halkının da çok emek verdiğini söyledi.

Tatar, ülkeyi gerek ekonomi, gerek turizm gerekse tarım konusunda geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini de vurguladı.