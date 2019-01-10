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Kaleburnu-Sipahi yolu 2. etap yol yapım projesi yüklenici firmaya teslim edildi

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Kaleburnu-Sipahi 2. Etap Yol Yapımı projesinin bugün yüklenici firma Capiton Construction Ltd’e teslim edildiği bildirildi.
Kaleburnu-Sipahi yolu 2. etap yol yapım projesi yüklenici firmaya teslim edildi

Kaleburnu-Sipahi 2. Etap Yol Yapımı projesinin bugün yüklenici firma Capiton Construction Ltd’e teslim edildiği bildirildi.

Önümüzdeki günlerde başlayacak çalışmalar çerçevesinde 7.8 km. uzunluğunda ve 2. sınıf standardında yapılacak olan yolun genişliğinin sekiz metre olacağı belirtildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından verilen bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve Karayolları Dairesi Müdürlüğü tarafından ihale edilen yola, 23 bin 112 ton plantmix temel ile kaplandıktan sonra 8 bin 962 ton asfalt serilecek. Söz konusu yolda beton hendek ile taş duvar işlerinin yanı sıra bin 400 metre oto korkuluk çakımı yapılacak.

Yolun yarma dolgu ve alt temel işlerinden oluşan 1. Etap çalışmaları, 31 Mayıs 2017’de tamamlanmıştı.

İhalesi 16 Kasım 2018’de tamamlanan, 28 Aralık 2018’de yüklenici firma ile sözleşmesi imzalanan 2. Etap çalışmalarıyla birlikte Kaleburnu-Sipahi yolu yaklaşık 7.5 milyon TL’ye mal olacak.

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