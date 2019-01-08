Kalecik Tuzluca yolu halen kapalı!

Son zamanlarda neredeyse her yağmur yağdığında kapanan en son ise 1 Ocak’taki sağanak yağmur sonrası kapanan Kalecik-Tuzluca yolu, halen açılamadı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da kapanan ve halen açılamayan bu yolla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Sadıkoğlu, eskiden yol üzerinde bulunan 9 köprüye karşılık yeni yola 10 köprü yapıldığını ancak bu köprülerin altından geçen suların diğer köprülere ulaşmasını sağlayacak derelerin ise tamamlanmadığını vurguladı. Sadıkoğlu, su taşkınlarını da buna bağladı.

SADIKOĞLU: “KÖPRÜLER BİRBİRİNİ KARŞILAMIYOR”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, son günlerde etkili olan sağanak yağmurlar ve yağmurlar sonrası olumsuz etkilenen Kalecik-Tuzluca yoluyla ilgili, Kıbrıs Gazetesi ve BRT’nin sorularını yanıtladı. Kapanan yola giderek burada incelemelerde bulunan Sadıkoğlu, yaptığı açıklamada Kalecik kavşağından Tuzluca kavşağına kadar olan yol üzerinde eskiden yapılan 9 köprüye karşılık şimdi 10 köprü bulunduğunu söyledi: “Eskiden var olan yoldaki köprü sayısı 9, ihaleye çıkılan ancak yarım kalan yol üzerine yapılan köprü sayısı 10. Fakat burada yaşanan sıkıntı, önceden var olan köprülerle şimdi yeni yapılan köprülerin birbirini karşılayamamasıydı. Kalecik-Tuzluca yolu bundan bir ay önce de su baskınları nedeniyle trafiğe kapandı. O zaman gereken mercilere bölgedeki sıkıntıyı ilettik. Ancak yılbaşının öncesi ve yılbaşının sonrasındaki günlerde aşırı yağışlar nedeniyle yeniden su taşkınları yaşandı ve bu sorun daha büyük boyutlara ulaştı.

SADIKOĞLU: “BİZ ÇALIŞMA YAPMAYA HAZIRIZ”

1 Ocak’ta yağan yağmur sonrası yolun yeniden kapandığını hatırlatan Sadıkoğlu, yeni yoldaki 10 köprüden sadece iki tanesine belediyenin ve bölgedeki kamyon ve dozer işletmecilerinin müdahale ederek iki dereyi birbirine kavuşturabildiğini ifade etti.İskele Belediye Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın biran önce bu yola müdahale etmesi gerektiğini, çünkü Kalecik-Tuzluca yolunun çok sık kullanılan yoğun bir yol olduğunu, gerekirse belediye ve bölge esnafıyla birlikte köprüleri birbirine bağlayacak çalışmayı yapmaya da hazır olduklarını söyledi.

SADIKOĞLU: “KÖPRÜLER BİRBİRİNE BAĞLANMALI”

Söz konusu yoldaki köprülerin biran önce birbirine bağlanması gerektiğini yineleyen Başkan Sadıkoğlu son olarak, “Bu yolun 3-5 gündür trafiğe kapalı olması, buradaki trafiği ciddi şekilde aksatıyor. Trafik akışı, Kalecik içerisinden veriliyor ve orada da yolların durumu belli. Oradan da sürekli yakıt tankerleri, çimento kamyonları geçiyor ve orada da bir tehlike oluşabilir düşüncesindeyim. Bir an önce, hatta bugünden itibaren Ulaştırma Bakanlığıyla birlikte bu yolda bir çalışma yapılması ve yapılması gereken tüm tedbirlerin alınması gerekiyor. Ve biz belediye olarak tüm bunlara katkı vereceğimizi yinelemek istiyorum” dedi.