Kalecik Yakınlarında İş Kazası: Gemide Çalışan İşçi Yaralandı

İş Kazası Gemide Meydana Geldi: Çalışan Yaralandı
Kalecik yakınlarında, deniz içerisinde demirli bulunan bir akaryakıt gemisinde meydana gelen iş kazasında, Hüseyin PAMUK (E-55) adlı işçi, saat 15:00 sıralarında makine bölümündeki merdivenlerden inerken ayağının kayması sonucu yaklaşık 1,5 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan PAMUK, sağ ayağında çatlak tespit edilmesi üzerine tedavi gördü ve taburcu edildi. Soruşturma devam ediyor.
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