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Kalecik'deki kaza: Yaralıların isimleri açıklandı

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Kalecik'deki kaza: Yaralıların isimleri açıklandı
Kalecik'te bu sabah meydana gelen kazada 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Detay Kıbrıs/Ertuğrul Senova

DETAY’ın Polis Basın Subaylığı’ndan edindiği bilgilere göre, bu sabah saat 07:45 sıralarında, İskele-Karpaz Anayolu Kalecik kavşağı yakınlarında feci bir kaza meydana geldi.

Niyazi Birdal (E-23), yönetimindeki TPE 607 plakalı tur otobüsü yolun sağında bulunan otobüs durağında bekleyen yolcuları aldıktan sonra, dikkatsizce Karpaz istikametine doğru anayola giriş yaptı.

Birdal yönetimindeki otobüs, sol şeride geçmeye çalıştığı sırada karşı istikametten süratli ve dikkatsizce gelmekte olan ve yolun solunu muhafaza etmeyen Yavuz Güneş (E-43) yönetimindeki JU 677 plakalı salon araçla yüz yüze çarpıştı.

SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Kaza sonucu ağır yaralanan ve sürücüsü olduğu JU 677 plakalı salon araçta sıkışan Yavuz Güneş, itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Hemen ardından Güneş’in TPE 607 plakalı minibüste yolcu olarak bulunan ve hafif yaralanan Songül Ayyıldız (K-47) ile Gamze Aykırı (K-29) ile birlikte ambulansla Gazimağusa devlet Hastanesine kaldırıldığı ve yapılan tedavilerini müteakip müşahede altında alındıkları bildirildi.

30 YOLCU OTOBÜSTE MAHSUR KALDI

Öte yandan Haber Kıbrıs isimli haber sitesi, feci kaza sonucu otobüsün kapılarının kilitlendiğini ve yaklaşık 30 yolcunun bir süre panik yaşadıktan sonra dışarı çıkabildiğini yazdı.

Yavuz Güneş'in vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar ve iç kanama şüphesi mevcut olduğu ifade edildi.

Güneş’in tedavisi hâlen sürüyor. 

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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