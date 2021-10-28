  • BIST 1.522,040
  • Altın 556,34
  • Dolar 9,6261
  • Euro 11,1645
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAAB Ülkeleri Enerji Fiyatlarına Karşı Uzlaşma Sağlayamıyor

Kalecik’te 2013 Yılındaki Çevre Felaketinden Toplanan Atıklar 8 Yıl Sonra Bertaraf Ediliyor

» »
Denizdeki fuel oili temizlerken bunun 15 katı da temizlik malzemesi kullanıldığını söyleyen Şentürk, yaklaşık 2 bin 500 ton atığın bertaraf edileceğini kaydetti.
Kalecik’te 2013 Yılındaki Çevre Felaketinden Toplanan Atıklar 8 Yıl Sonra Bertaraf Ediliyor

Kalecik’te 15 Temuz 2013 tarihinde AKSA Elektrik Santrali için denizden yakıt boşaltımı yapıldığı sırada su altında kalan hortumdaki kaçak  nedeniyle denizde oluşan çevre felaketinden 6 aylık çalışma sonucunda toplanan atıklar 8 yıl sonra bertaraf ediliyor.

AKSA şirketinin Gürdağ Atık Bertaraf Şirketi ile yaptığı anlaşma sonucunda yaklaşık bir ay önce başlatılan çalışmalar çerçevesinde AKSA santral alanında yer altında ve yer üstünde depolanan  atıklar, kepçelerle kamyonlara aktarılarak bertaraf için taşınıyor.

Bertaraf çalışmaları hakkında TAK muhabirine bilgi veren AKSA Santral Müdürü Şener Şentürk, 2013 yılındaki çevre felaketinde acil müdahalelerle denizden 100-150 ton civarında fuel oil temizlediklerini, ülkede bertaraf tesisi olmadığı için atıkların AKSA’da  bir alanda bir kısmı yer üstünde olmak üzere, kazılarak yer altında depolandığını ifade etti.

Şentürk, bertaraf konusundaki  zaman içinde çeşitli girişimlerinin sonuçsuz kaldığını kaydederek, son olarak Lefkoşa’daki Gürdağ Atık Bertaraf Şirketi’nin bertaraf işlemini üstlendiğini ve  insinerasyon tesisinde  bertaraf işlemine başlandığını kaydetti.

Denizdeki fuel oili temizlerken bunun 15 katı da temizlik malzemesi kullanıldığını söyleyen Şentürk, yaklaşık 2 bin 500 ton atığın bertaraf edileceğini kaydetti.

Şentürk tasfiye işlemi sırasında çukurların açılarak atıkların kamyonlara taşındığımı, yer altında yakıtın bulaştığı toprağın da kazınarak alanda hiçbir atık bırakılmadığını söyledi.

Şentürk AKSA’daki çalışmalarda sona yaklaştıklarını son bir çukurun temizlenmesiyle işlemi tamamlayacaklarını sözlerine ekledi.

AKSA depolama alanındaki  tasfiye işlemlerine Çevre Koruma Dairesi yetkilileri  nezaret ediyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Belediye ve Çevre Dairesi'nin yapamadığını Cemil Öğretmen yaptı14 Ekim 2021 Perşembe 08:23
  • Araştırma: İklim değişikliği şimdiden dünya nüfusunun yüzde 85’ini etkiledi13 Ekim 2021 Çarşamba 12:21
  • NASA'dan yeni Salda Gölü paylaşımı08 Ekim 2021 Cuma 12:41
  • Dünya giderek kararıyor, sorumlusu ise küresel ısınma04 Ekim 2021 Pazartesi 12:01
  • Norveç, Kuzey Kutbu'ndaki son kömür madenini kapatma kararı aldı03 Ekim 2021 Pazar 11:03
  • İklim krizi: COP26 öncesi genç aktivistlerden liderlere 'Söz değil eylem' çağrısı30 Eylül 2021 Perşembe 22:59
  • 3 bin 493 köpek balığı yüzgecine el konuldu25 Eylül 2021 Cumartesi 22:02
  • Dünya Meteoroloji Örgütü’nden ürküten açıklama23 Eylül 2021 Perşembe 10:04
  • ‘İklim krizi milyonlarca kişiyi köleliğe ve insan kaçakçılığına zorluyor’20 Eylül 2021 Pazartesi 12:42
  • İklim değişikliği: Sıcaklığın 50 derecenin üzerine çıktığı gün sayısı, 40 yılda iki katına çıktı14 Eylül 2021 Salı 15:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti