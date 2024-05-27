Kalecik’te Tedbirsizlik Yangına Yol Açtı: Dönümlük Alan Kül Oldu

Kalecik’te konteyner evin bahçesinde yapılan tavuk kümesi çalışması sırasında çıkan yangın, yaklaşık bir dönümlük alanı kül etti. T.P.Ö. ve T.Ç. hakkında yasal işlem başlatıldı, soruşturma devam ediyor.

Kalecik’te Tedbirsizlik ve İhmal Yangına Neden Oldu

26 Mayıs 2024 tarihinde saat 14:00 sularında Kalecik’te yaşanan yangın faciası, dikkatleri tedbirsizlik ve ihmali ön plana çıkardı. Bir arazi içerisinde bulunan konteyner evin bahçesinde, T.P.Ö. (25 yaşında) ve T.Ç. (40 yaşında), tavuk kümesi inşa etmek için kaynak makinesiyle çalışırken, gerekli güvenlik önlemlerini almamışlardı. Bu dikkatsizlik, makineden çıkan kıvılcımların kuru otlar üzerine düşerek alev almasına neden oldu ve yangın kısa sürede yayıldı.

Yangına, itfaiye ekipleri ve bölge halkının müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ancak, çıkan yangın sonucunda yaklaşık bir dönümlük alan içerisindeki kuru otlar tamamen yanarak kül oldu. Olayın ardından, T.P.Ö. ve T.Ç. hakkında yasal işlem başlatıldı ve soruşturma devam ediyor.