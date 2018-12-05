Kaleciyi gol yemekten sahaya giren köpek kurtardı (video)

Arjantin'de oynanan ve Juventud Unida ile Defensores de Belgrano'yu karşı karşıya getiren maç ilginç bir olaya sahne oldu.

Deplasman takımının kalecisinin, topu oyuna soktuğu sırada yaptığı hata sonucu topu kapan Juventud Unida'lı futbolcu, topu boş kaleye gönderdi. Ancak, sahaya giren bir sokak köpeği topa müdahale ederek gol olmasını önledi.

İnternette, hemen hemen bütün liglerden kalecilerin yaptığı hatalardan oluşan görüntüleri bulmak mümkün ancak bu sefer ki kaleci hatası bir süprizle sonuçlandı.

Juventud Unida ile Defensores de Belgrano arasında oynanan Arjantin 3. lig karşılaşması, bu kez alışılmışın dışında bir kaleci hatasına sahne oldu.

Çekilen görüntülerde, Belgrano kalecisi Brian Leandro'nun hatalı degajı sonrasında topu kapan Juventud Unida'lı oyuncunun çektiği şutu gol olmak üzereyken sahaya giren bir sokak köpeğinin kurtardığı görülüyor.