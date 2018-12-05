  • BIST 94.036
  • Altın 211,995
  • Dolar 5,3233
  • Euro 6,0417
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 11 °C
FLAŞ HABERPolis'te neler oluyor? Şimdi CANLI YAYINDA DETAY TV'de CANLI YAYIN- TIKLA İZLE

Kaleciyi gol yemekten sahaya giren köpek kurtardı (video)

» »
Arjantin'de oynanan ve Juventud Unida ile Defensores de Belgrano'yu karşı karşıya getiren maç ilginç bir olaya sahne oldu.
Kaleciyi gol yemekten sahaya giren köpek kurtardı (video)

Deplasman takımının kalecisinin, topu oyuna soktuğu sırada yaptığı hata sonucu topu kapan Juventud Unida'lı futbolcu, topu boş kaleye gönderdi. Ancak, sahaya giren bir sokak köpeği topa müdahale ederek gol olmasını önledi.

İnternette, hemen hemen bütün liglerden kalecilerin yaptığı hatalardan oluşan görüntüleri bulmak mümkün ancak bu sefer ki kaleci hatası bir süprizle sonuçlandı.

 

Juventud Unida ile Defensores de Belgrano arasında oynanan Arjantin 3. lig karşılaşması, bu kez alışılmışın dışında bir kaleci hatasına sahne oldu.

Çekilen görüntülerde, Belgrano kalecisi Brian Leandro'nun hatalı degajı sonrasında topu kapan Juventud Unida'lı oyuncunun çektiği şutu gol olmak üzereyken sahaya giren bir sokak köpeğinin kurtardığı görülüyor.

​Sahaya giren köpeğin müthiş bir refleks göstererek golü engellemesine rağmen, maç 3-0'lık net bir skorla Juventud Unida lehine sonuçlandı

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Terim'e tazminat şoku! 7 milyon 700 bin lira28 Kasım 2018 Çarşamba 15:37
  • Jurgen Klopp'tan Fransız çevirmene: Sesin çok seksi! (video)28 Kasım 2018 Çarşamba 12:54
  • İbrahimovic, Antalya'da yaban keçisi ve domuz avladı27 Kasım 2018 Salı 13:20
  • Babel'den taraftara hakaret27 Kasım 2018 Salı 10:04
  • Zlatan Ibrahimovic'in hesabından Türk bayraklı paylaşımlar yapıldı27 Kasım 2018 Salı 10:00
  • 'Yıldırım Demirören, Galatasaray'ı UEFA'dan ceza almaktan kurtardı'26 Kasım 2018 Pazartesi 13:02
  • AEL Futbol takımı vefat eten efsane futbolcu Sevim Ebeoğlu'nu unutmadı25 Kasım 2018 Pazar 22:53
  • Türkiye Futbol Federasyonunda şok istifa24 Kasım 2018 Cumartesi 14:35
  • Fatih Terim, kendisini Robert De Niro'nun oynamasını istedi23 Kasım 2018 Cuma 17:20
  • Roma'nın Bahçeli'yi maça davet etmesinin nedeni belli oldu23 Kasım 2018 Cuma 16:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti