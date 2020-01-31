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Kalfalık Eğitimini Tamamlayan 30 Mahkuma Diplomaları Verildi

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Mahkumların topluma kazandırılması projesi kapsamında kalfalık eğitimini tamamlayan ve yapılan sınavlarda başarılı olan 30 mahkuma, bugün Merkezi Cezaevi’nde düzenlenen törenle diplomaları verildi.
Kalfalık Eğitimini Tamamlayan 30 Mahkuma Diplomaları Verildi

Mahkumların topluma kazandırılması projesi kapsamında kalfalık eğitimini tamamlayan ve yapılan sınavlarda başarılı olan 30 mahkuma, bugün Merkezi Cezaevi’nde düzenlenen törenle diplomaları verildi. 

İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ile Merkezi Cezaevi arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında yürütülen eğitimler sonucu gerçekleşen diploma törenine Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu,  İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Koordinatörü Hürrem Tulga da katıldı.

BİLMEM

Diploma töreni Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem’in konuşmasıyla başladı. Bilmem, projeye katkıda bulunan tüm kesimlere teşekkür etti. Eğitim öğretimin sadece okullarla sınırlı olmadığına işaret eden Bilmem, mahkumlara yönelik projenin bunun kanıtı olduğunu kaydetti.

TULGA

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Koordinatörü Hürrem Tulga, hem sivil toplumda hem de devlet kanadında duyarlılık olmasının sevindirici olduğunu ifade etti.

Tulga projeye katkı koyanlara teşekkür etti.

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, projenin hükümlülerin topluma kazandırılması adına çok önemli olduğunu vurguladı.

Projeye katkı koyanlara teşekkür eden Çavuşoğlu, proje sayesinde mahkumların hapisten çıktıktan sonra hayata hazır olacaklarını dile getirdi.

Bakan Çavuşoğlu, projeye hem eğitim hem de kültür boyutuyla yardımcı olmaya hazır olduklarını kaydetti.

SUCUOĞLU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da bu gibi projelerin dünyada uzun yıllardır uygulandığına değindi.

Mahkumların hapisteki sürelerini tamamlayıp hayata geri dönerken ellerinde bir diplomaları olmasının önemine işaret eden Sucuoğlu, hem bu projenin devamı hem de bunun gibi başka projeler yapılması için desteğe hazır olduklarını belirtti.

Mahkumların hapisten çıktıktan sonra burada kazandıkları becerileri kullanarak meslek icra edebilmeleri için de destek vermeye hazır olduklarını ifade eden Sucuoğlu, kendilerine bu yönde yapılan başvurulara öncelik tanıyacaklarını anlattı.

BAYBARS

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ise proje sayesinde mahkumların hem hapishanede geçirdikleri zamanın verimli hale getirildiğini hem de mahkumlara meslek edindirildiğini söyledi.

Eğitimleri tamamlayıp sınavları geçerek diploma alma hakkı elde eden mahkumların “altın bilezik” sahibi olduğuna işaret eden Baybars, cezaevlerinin sadece ceza süresinin doldurulduğu bir yer olmadığını, mahkumların topluma kazandırılması açısından da önem taşıdığını vurguladı.

Baybars, diploma alan mahkumlara hapisten çıktıktan sonra da destek vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

Yeni cezaevi binasına geçilmesiyle daha fazla meslek kullanılabilir alanların artacağına işaret eden Baybars, böylece daha farklı meslek kollarında da eğitimler verilebileceğini söyledi.

Baybars, projenin hayata geçmesine destek veren tüm kesimlere ve zorlu şartlara rağmen hayata tutunmaya çalışan ve eğitimleri tamamlayan mahkumlara teşekkür etti.

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