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Kalfaoğlu: Biz Ekor Personelinin Tüm Personelini Taradık Ve Bu Işletmenin Fırın Bölümünün Çalışmasına Izin Verdik

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Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Kalfaoğlu, Mağusa’da dün 709 PCR testi yaptıklarını, durumun kontrol altında olduğunu ve kapanmaya gerek olmadığını söyledi.
Kalfaoğlu: Biz Ekor Personelinin Tüm Personelini Taradık Ve Bu Işletmenin Fırın Bölümünün Çalışmasına Izin Verdik

Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Kalfaoğlu, Mağusa’da dün 709 PCR testi yaptıklarını, durumun kontrol altında olduğunu ve kapanmaya gerek olmadığını söyledi. Kalfaoğlu, pandemiyle mücadele ederken ekonomiyi de düşünmenin gerektiğinin altını çizerek, Ekor işletmesinde 7 tane pozitif vaka tespit edildiğini, bunların belli bir bölümde çalışan kişiler olduğunu anlattı.

Kalfaoğlu, “Biz Ekor personelinin tüm personelini taradık ve bu işletmenin fırın bölümünün çalışmasına izin verdik. Bu bölümde 300 kişi çalışıyor. Bu 300 kişi pozitif olduğu tespit edilen kişilerle farklı birimde çalışıyor. Bu nedenle test sonuçları negatif çıkan ve farklı bölümde çalışan personelin çalışmasında bir engel görmüyoruz. Böylece işletme de ekonomik olarak zora girmez. Ekor’un fırın bölümü çalışmalarına başladı. Biz de kontrolleri ve testleri yapmaya devam edeceğiz” dedi.

K:hk

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