  • BIST 116.638
  • Altın 158,624
  • Dolar 3,7341
  • Euro 4,4957
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKADP İskele ve Karpaz’da istifa depremi!

Kaliforniya'da marihuana satışı başladı

» »
Kaliforniya'da marihuana satışı başladı
Kaliforniya eyaletinde marihuana satışının serbest bırakılmasının ardından ilk günde dükkanlar önünde kuyruklar oluştu.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde marihuana kullanmak için artık doktordan reçete almak gerekmeyecek. Serbest Marihuana satışının başladığı ilk günde dükkânların önünde uzun kuyruklar oluştu. Amerikan medyasındaki haberlere göre polis kontrolünden korkmadan marihuana satın almak isteyenler geceyi satış noktalarının kapısında geçirdiler. Reçetesiz marihuana şimdilik sadece sınırlı sayıda dükkânda satılıyor.

Sadece Kaliforniya'da marihuana piyasasının 2020 yılına kadar 7 milyar dolarlık hacme ulaşacağı tahmin ediliyor. Kaliforniya ABD'nin reçetesiz esrar satışına izin veren en büyük eyaletini oluşturuyor. Federal yasalara göre ise marihuana yasağı hala devam ediyor.

Fiyatlar yükselecek

San Diego'daki ‘Urbn Leaf' adlı işletme haftanın ilk gününde birkaç saat içinde 350 müşteriye satış yaptıklarını açıkladı. Gün boyunca serbestçe esrar satın alabilmek için dükkâna uğrayanların sayısı bini buldu.

Tıbbi nedenlerle şimdiye kadar reçeteyle marihuana kullananlar yasağın kalkmasından olumsuz etkilenecek. Kaliforniya'nın marihuana yasası satış vergisi uygulanmasını öngördüğünden fiyatın üçte bir oranında artması bekleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • "Trump, zehirlenmekten korktuğu için McDonald's yiyor"04 Ocak 2018 Perşembe 17:06
  • 1 Ocak itibariyle kenevir Kaliforniya'da artık yasal03 Ocak 2018 Çarşamba 09:45
  • Trump: "Pakistan bizi aptal yerine koydu"02 Ocak 2018 Salı 19:16
  • Bilim adamları en doğru kahve yapma yöntemini belirledi02 Ocak 2018 Salı 10:54
  • Trump'tan İran'daki protestolara ilgili açıklama30 Aralık 2017 Cumartesi 12:23
  • Trump'tan dondurucu soğuklara karşı 'küresel ısınma' mesajı29 Aralık 2017 Cuma 19:24
  • New York'ta son 25 yılın en büyük yangını: 12 ölü29 Aralık 2017 Cuma 11:33
  • Trump parayı kesti26 Aralık 2017 Salı 12:27
  • Pentagon: UFO'ların varlığından şüphe yok26 Aralık 2017 Salı 12:17
  • BM, ABD'nin kararına karşı Kudüs tasarısını kabul etti22 Aralık 2017 Cuma 09:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti