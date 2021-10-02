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Kaliforniya'da öğrencilere aşı zorunluluğu geliyor

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Kaliforniya, okul öğrencilerine koronavirüs aşısı yaptırma mecburiyeti getiren ilk ABD eyaleti olmaya hazırlanıyor.
Kaliforniya'da öğrencilere aşı zorunluluğu geliyor

Kaliforniya, okul öğrencilerine koronavirüs aşısı yaptırma mecburiyeti getiren ilk ABD eyaleti olmaya hazırlanıyor. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom gelecek yıldan itibaren aşı yaptırmanın derslere katılmak için şart olacağını söyledi. Newsom "Okullarımız kızamık, kabakulak ve diğer hastalıklar için aşı talebinde bulunuyor. Neden? Çünkü aşılar işe yarıyor" diye konuştu.

Demokrat Partili vali, koronavirüs aşısının okullarda öğrencilerin yaptırmak zorunda olduğu aşılar listesine dahil edileceğini söyledi. Newsom çocukların "güvenli ve sağlıklı" olması için bu tedbirin alındığını belirtti.

Düzenlemenin hayata geçmesi için önce ABD Gıda ve İlaç Dairesi‘nin (FDA) aşıya söz konusu yaş grubunda tamamen izin vermesi gerekiyor. Şimdiye kadar ABD'de BioNTech/Pfizer aşısı 16 yaştan itibaren herkes ve gerekli durumlarda 12 ila 15 yaş arası için izin alabildi. Ancak BioNTech 12 yaş altı çocuklar için henüz bir izin alabilmiş değil. ABD'de kullanılan diğer aşılar Moderna ve Johnson & Johnson'ın ise 18 yaştan itibaren uygulanmasına izin veriliyor.

Gelecek yıl yürürlüğe girecek

San Francisco'da bir okulu ziyaret eden Kaliforniya Valisi Newsom aşı mecburiyetinin duruma göre gelecek yıl 1 Ocak ya da 1 Temmuz tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğini söyledi. Dini ya da tıbbi nedenlerle aşı yaptıramayacak olanlar için istisnalar olabileceğini belirtti. Newsom aşı olmayan öğrencilerin internet üzerinden derslere katılımının mümkün olduğunu da ifade etti. Düzenleme hem özel hem de devlet okullarında geçerli olacak. Kaliforniya'nın metropollerinden Los Angeles'ta eylül ayı başında öğrencilere aşı zorunluluğu uygulaması hayata geçirilmişti.

ABD'de aşı zorunluluğu uygulaması tartışma yaratıyor. Cumhuriyetçi Partililer aşı mecburiyetine ve maske takma zorunluluğuna karşı çıkıyor.

Öte yandan dünya çapında koronavirüsten ölümler Reuters'in verdiği sayılara göre Cuma günü itibarı ile 5 milyonu geçti. Buna göre Covid-19'dan ölümlerin 2,5 milyonu pandeminin ilk bir yılında meydana gelirken, ikinci yarısı sekiz ay içinde gerçekleşti.

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