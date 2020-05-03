  • BIST 101.110
  • Altın 383,399
  • Dolar 7,0385
  • Euro 7,7303
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Kaliforniya'da plajların açılması için binlerce kişi sokaklara döküldü

» »
Çoğunluğu maske takmayan protestocular, plajların yanı sıra tüm işyerlerinin yeniden açılması talebiyle Pasifik Sahili Otoyolu'nu birkaç km trafiğe kapattı.
Kaliforniya'da plajların açılması için binlerce kişi sokaklara döküldü

Kaliforniya'nın Orange bölgesindeki plajların kapatılmasını protesto için Huntington Plajı'na yürüyen binlerce kişinin sokaklarda yan yana dip dibe duran görüntüleri, hem ABD  hem dünyada şok etkisi yarattı. 

Çoğunluğu maske takmayan protestocular, plajların yanı sıra tüm işyerlerinin yeniden açılması talebiyle Pasifik Sahili Otoyolu'nu birkaç km trafiğe kapattı.

Kalabalık "Her şeyin başı özgürlük", "Sörf yapmak suç değildir", "Kaliforniya Valisi Gavin Newsom aklını kaçırmış", "Kaliforniya'yı hemen şimdi yeniden açın" gibi pankartlar açtı.

Kaliforniya'nın kuzeyinde ve güneyindeki bölgelerin kamusal toplanma alanlarını kapatmalarının ardından plajları açık tek bölge olarak Orange ilçesi kalmıştı.

Geçen hafta sonu sıcakların tavan yapmasıyla yaklaşık 80 bin kişi soluğu Newport ve Huntington plajlarında almıştı.

Bu sardalya konservesi tarzı manzarayı Orange plajlarına yasak getirilmesi takip etti.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, pazartesi günü "Virüs haftasonu tatile çıkmıyor, sahillerimizde güneşli güzel hava var diye eve gitmiyor" tepkisini göstermesinin ardından perşembe günü Orange plajlarını kapatma kararını açıklamıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trump ara verdiği seyahatlerine yeniden başlıyor30 Nisan 2020 Perşembe 08:33
  • Hillary Clinton'dan 2020 Seçimleri İçin Joe Biden'a Destek29 Nisan 2020 Çarşamba 10:54
  • Trump, ABD'de Kovid-19 Vaka Sayısının 1 Milyonu Aşmasını Değerlendirdi29 Nisan 2020 Çarşamba 09:08
  • ABD'de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru yaşamına son verdi28 Nisan 2020 Salı 17:34
  • Polisin devriye aracını çalıp tura çıktı.13.kez tutuklandı27 Nisan 2020 Pazartesi 18:16
  • ABD'de çiftçiler mahsullerini çöpe döküyor27 Nisan 2020 Pazartesi 16:59
  • Meksika'da Mafya, Koronavirüs Sürecinde “Hayırseverliğe” Soyundu27 Nisan 2020 Pazartesi 11:14
  • Meksika'da mafyanın "hayırseverlik" yarışı26 Nisan 2020 Pazar 18:23
  • Markette iki kişiye tüküren müşteri tutuklandı26 Nisan 2020 Pazar 17:57
  • ABD'deki ölümlerin 3'te 1'inin gerçekleştiği New York'ta eczanelerde test yapılmasının önü açıldı26 Nisan 2020 Pazar 13:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti