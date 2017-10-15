Kaliforniya'daki yangınlarda en az 40 kişi öldü

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir haftadır süren orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangınlar sonucu eyalette en ez 40 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir hafta önce çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Yetkililerin verdiği bilgilere göre, farklı eyaletlerden gelen toplam 10 bin kadar itfaiye memuru, 16 yerde çıkan yangını söndürmek için mücadele ediyor. Ancak rüzgarın etkisiyle alevlerin büyüdüğü ve söndürme çalışmalarının zorlaştığı belirtildi.

Yangın sonucu en az 40 kişinin yaşamını yitirdiği, yüzlerce kişinin de kayıp olduğu haber verildi. Eyalette yaşanan en büyük yangın felaketinde, sadece San Francisco'nun kuzeyindeki Sonoma kentinde 20 kişinin öldüğü, 235 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Kaliforniya Orman ve Yangın Önleme Dairesi'nin (Cal Fire) verdiği bilgiye göre, bir haftadır süren yangın sonucu yaklaşık 865 kilometrekarelik alanda 5 bin 700 civarında bina zarar gördü. Yangın nedeniyle yaklaşık 100 bin kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Yardım sözü

Bunun "Kaliforniya'da bugüne kadar karşılaşılan en büyük felaket" olduğunu söyleyen Kaliforniya Valisi Jerry Brown, "yıkım inanılmaz boyutlarda. Hayal edilemeyecek korkunç bir durum" dedi.

Vali Brown, Sacramento Bee gazetesine yaptığı açıklamada da, Beyaz Saray'ın yangından zarar gören dört bölgedeki ailelere yardım sözü verdiğini belirtti. Brown, Kaliforniya'daki şarapçılık bölgeleri Napa ve Sonoma'ya da acil yardım yapılacağını kaydetti.