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Kaliforniya'nın 'cennet kasabası' cehenneme döndü

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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde çıkan orman yangını San Francisco'nun yaklaşık 290 kilometre kuzeydoğusunda Paradise kasabasını harabeye çevirdi.
Kaliforniya'nın 'cennet kasabası' cehenneme döndü

Kaliforniya İtfaiye Biriminden Yüzbaşı Scott McLean, bölgede çıkan orman yangınında, 27 bin nüfuslu Paradise kasabasında binden fazla yapının kullanılamaz hale geldiğini, on binden fazla kişinin kasabayı terk etmek zorunda kaldığını açıkladı.

Öte yandan yapılan açıklamada, 72 kilometrelik ormanlık arazının yangından etkilendiği aktarıldı.

Rüzgarın etkisiyle kasabayı etkisi altına aldığı sanılan yangının can kaybına yol açıp açmadığı, bölgeye girilemediğinden henüz bilinmiyor.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

​Butte bölgesi itfaiye ekibinin lideri Darren Read de düzenlediği basın toplantısında, yangında 2 itfaiyecinin ve çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.

Kaliforniya Vali Vekili Gavin Newsom, Kaliforniya'nın kuzeyinde yangının etkisi altındaki bölgede acil durum ilan etti.

Yangının büyümesine neden olabilecek hava koşullarının birkaç gün daha sürmesi bekleniyor.

 

 

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